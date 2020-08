Taylor Mega: “Forse dovrò operarmi”/ “Odio le operazioni”, ma i piedi…

Taylor Mega dovrà operarsi? L’influencer, dopo aver trascorso dei giorni di relax al mare con il fidanzato Tony Effe, è tornata a Milano dove, tra un impegno e l’altro, si è sottoposta ad una seduta di fisioterapia come farebbe ogni settimana. La Mega che, in una serie di storie ha mostrato la situazione dei piedi ammettendo di non saper come risolvere alcuni problemi, in una storia successiva, ha pubblicato un breve filmato mentre è sul lettino del fisioterapista. Mentre si sottopone ad una seduta, Taylor Mega mostra i suoi piedi che vengono massaggiati aggiungendo che, forse, per risolvere definitivamente il suo problema di cui, però, l’influencer non ha parlato in modo dettagliato.

TAYLOR MEGA: “ODIO LE OPERAZIONI”

Quale operazione chirurgica potrebbe subire Taylor Mega per risolvere un suo problema? Difficile dirlo, anche se, dalle storie pubblicate nelle scorse ore, sembra che la bellissima influencer abbia un problema con i piedi. “Fisioterapista tutte le settimane” – fa sapere attraverso Instagram l’influencer. Poi aggiunge: “Comunque mi sa che dovrò operarmi e io odio le operazioni” mentre il fisioterapista continua a massaggiarle i piedi. L’estate di Taylor Mega, dunque, continua tra momenti di relax in spiaggia e giornate in città a Milano dove, nonostante il caldo, continua a muoversi con il monopattino tenendo fede a tutti i suoi impegni. Nel frattempo, i fans aspettano aggiornamenti sui suoi piedi e sull’eventuale operazione a cui potrebbe sottoporsi in futuro.



