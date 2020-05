Taylor Mega, foto in perizoma con Tony Effe/ Baci bollenti sul balcone e…

Pubblicità

Beccati! Taylor Mega e Tony Effe tornano ad infiammare il gossip con nuove foto pubblicate dal settimanale Chi. Il trapper e frontman del gruppo romano Dark Polo Gang ha ormai riconquistato il cuore della bionda e prorompente influencer e lo palesano chiaramente gli scatti audaci, per non dire hot, pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. I due sono stati paparazzati mentre si baciano sul balcone della suite dell’hotel di Roma in cui si trovano, e non mancano palpeggiamenti da parte del trapper. Il ritorno di fiamma, dunque, procede a gonfie vele: Tony e Taylor si sono lasciati qualche tempo fa ma ad oggi sembrano più affiatati che mai. E le foto piccanti non possono che confermarlo: Taylor Mega, sul balcone, si presenta in perizoma e abbraccia e bacia con passione il suo fidanzato.

Taylor Mega e Tony Effe, il ritorno di fiamma e i nuovi progetti

Taylor Mega e Tony Effe sono tornati insieme lo scorso gennaio e hanno festeggiato il ritorno di fiamma con un viaggio alle Maldive. Durante il lockdown i due fidanzatini hanno spesso intrattenuto i tantissimi follower con dirette e post su Instagram. Intanto corre il gossip anche sul futuro della bella influencer: sembra infatti che Taylor Mega sia molto richiesta dal mondo della televisione. Alcuni rumor parlano di nuovi progetti in ballo per lei che, al momento, non si sbilancia e si gode invece la ritrovata passione con Tony Effe. Potrebbe tuttavia capitare di ritrovarla presto sul piccolo schermo…



