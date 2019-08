Taylor Mega, foto in topless “a tempo”/ Il web si infiamma: “Io non mi fermo mai!”

Taylor Mega torna a provocare i suoi fan. Nuovi scatti bollenti quelli che l’influencer pubblica su Instagram, scatenando migliaia di commenti. Foto “a tempo” quella postata tra le sue stories: la Mega si mostra infatti in topless ma avvisa che si tratta di una foto che sarà presente solo per 50 minuti “Se avevate le notifiche attive bene, se no ciaone!” fa sapere Taylor. 50 minuti però bastano ai fan più sfegatati della modella per ammirare la foto e addirittura salvarla: “Scherzi! È già diventata lo sfondo del mio cellulare!” scrive infatti un utente. E, come lui, tantissimi altri, molti dei quali si dicono addirittura innamorati di lei. “Taylor Mega non si ferma. Mai. Un bacio a chi in passato ha provato a bloccarmi” scrive allora nel suo ultimo post la bella ex gieffina.

Taylor Mega in topless: fan scatenati

Taylor Mega adora provocare e stupire il suo pubblico social con scatti sempre più bollenti. Come dimenticare quello di pochi giorni fa con Erica Piamonte: entrambe in topless, vicine tanto da toccarsi. Una foto che ha scatenato più di 300 mila like e oltre 5 mila commenti. D’altronde Taylor ed Erica, dopo l’avventura nella Casa del Grande Fratello 16, sono diventate grandi amiche oltre che inseparabili. Sono infatti molto frequenti gli scatti social che le vedono insieme, in piscina a prende il sole, al mare, o pronte a tuffarsi da un aereo in volo. Un rapporto che piace ai tanti follower della Mega, che ha appellato Erica la sua “fidanzata”.





