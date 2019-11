Taylor Mega “guardavo Fernanda Lessa”/ “Sono contraria all’alcol, non fate ca*zate”

Taylor Mega ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha voluto fare una serie di precisazioni sull’alcol. La influencer, infatti, è apparsa ubriaca in collegamento da Sharm el Shaik durante una delle ultime puntate di Live – Non è la D’Urso di Barbara D’Urso. Un collegamento che non è passato inosservato, anzi che ha fatto divertire tantissimo il pubblico di Canale 5 e dei social al punto da diventare virale. Nonostante la Mega in quell’occasione aveva fortemente detto di non essere ubriaca, a smentirla ci hanno pensato quelli di Striscia La Notizia con un fuorionda in cui si vedeva non solo Taylor bere dell’alcol, ma anche confermare di aver bevuto diverse vodke egiziane. Dinanzi al fuorionda di Striscia, la influencer non ha potuto che confermare di aver alzato un pò troppo il gomito come peraltro ha poi sottolineato durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Sta di fatto che Taylor, dopo aver visto la puntata di “Seconda Vita” con protagonista Fernanda Lessa, la modella brasiliana che in passato è stata dipendente dall’alcol al punto da dichiarare di berne 3 litri al giorno, ha voluto tramite i social condividere un messaggio con tutto il suo pubblico.

Taylor Mega: “conduco uno stile di vita super healthy”

“Allora ragazzi stavo guardando questo documentario di Fernanda Lessa che, tra parentesi era un grandissimo pezzo di figa, ma lo è ancora oggi una bellissima donna , che diceva che beveva 3 litri di vino al giorno”. Inizia così la prima Instagram Stories di Taylor Mega, che questa sera ha voluto dire la sua su un argomento importante come l’alcol. La influencer ha proseguito dicendo: “mi sono sentita male ragazzi, perchè ci ho scherzato molto in questi giorni. Capisco che comunque ho un potere mediatico importante, appunto si dice influencer perchè dovrebbero influenzare le persone”. La Mega, consapevole di averci scherzato davvero tanto in questi giorni sulla sua “ubriacatura” in diretta televisiva, ci ha tenuto a dire: “ci tengo a fare una premessa. La premessa è che l’hanno più o meno buttata tutti sul ridere, ma la maggior parte delle persone che mi conoscono sanno che conduco uno stile di vita super healthy, che non bevo mai, mangio superano, vado sempre in palestra, ci tengo molto e mi curo molto”.

Taylor Mega: “non buttatevi sull’alcol”

Taylor Mega nelle sue Instagram Stories ha voluto sottolineare “quello è stato un caso” riferendosi al teatrino visto durante le ultime puntate di Live – Non è la D’Urso. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha poi proseguito nelle sue Stories così: “non sono una che beve sempre, anzi sono molto contraria all’alcol. Naturalmente lì mi è capitata un’occasione”. La Mega poi condivide un messaggio con tutti i ragazzi e ragazze che la seguono: “però ragazzi se dovete bere bevete in maniera responsabile, non fate cazzate, ma soprattutto non buttatevi sull’alcol perchè penso che sia una delle dipendenze peggiori che ci siano, dalla quale peraltro è difficilissimo uscirne. Ci tenevo a precisare questo”. In merito allo spritz, che ha sorseggiato anche in diretta a Live – Non è la D’Urso, Taylor ha sottolineato: “va bene lo spritz ma per ridere, un momento simpatico, ma non che diventi una dipendenza. L’alcol ragazze mie e ragazzi miei, fa venire la cellulite, fa ingrassare, ti corrode il fegato, fa venire i brufoli, le rughe, tutte una serie di cose negative che è meglio evitare”.



