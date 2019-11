Taylor Mega “Ho la cellulite, sticaz*i!”/ La risposta dopo le polemiche: “Ma basta!”

Taylor Mega è così, prendere o lasciare, e i suoi fan la conoscono bene ecco perché non si meravigliano più di niente o quasi. A creare un po’ di scalpore nelle scorse ore ci ha pensato proprio la diretta interessata pubblicando una serie di video dalle sue vacanze e mostrandosi in costume pronta ad ammirare l’orizzonte. Mentre lei guardava davanti a sè i suoi fan si sono fermati ad osservare il suo lato b scorgendo la cellulite e una serie di lividi. Sembra che tutto questo abbia creato un po’ di scompiglio nella bella biondina che ha subito preso il telefono in mano per postare una serie di storie e tranquillizzare tutti al grido di “Sticaz*i, ma pace!”. In realtà la Mega fa un lungo discorso spiegando anche: “Per tutte le persone che mi stanno scrivendo dicendo di aver visto la cellulite, ragazze io vedo il video prima di postarlo e se ho la cellulite pace! Io mangio sano, faccio sport e se ho la cellulite sticaz*i. Ovvio che per la foto del profilo assumo posizione in cui non si vedono i buchi”.

TAYLOR MEGA MOSTRA LA CELLULITE E CREA SCOMPIGLIO

Taylor Mega poi continua dicendo che non bada a queste cose e che lei non ha di certo paura né di mostrare la sua cellulite e nemmeno i lividi che ha sulla coscia: “Ragazze siamo donne oltre le gambe c’è di più”. Ed è in quel momento che fa cenno alla testa. I fan sono felici di come si mostra Taylor Mega e continueranno a seguirla anche adesso che ha annunciato il suo arrivo su Tik Tok e un nuovo contest: “Tra quelli che mi seguiranno ne sceglierò uno per fare un Tik Tok con lui”. Siamo sicuri che ci sia già la fila di video da vedere, con o senza cellulite.

