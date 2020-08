Taylor Mega, “La bambina che non c’è più” è il suo primo libro/ “Tutte le mie verità”

La storia dell’influencer italiana più discussa dell’ultimo anno arriva in un libro dal titolo “La Bambina che non c’è più“. La protagonista di cui stiamo parlando è Taylor Mega, che ha deciso di mettere nero su bianco la vita e, soprattutto, i periodi più bui di questa. “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità” sono le parole usate dalla Mega su Instagram per annunciare il suo libro “Da ora disponibile in preorder su tutti gli store online.”, fa inoltre sapere. Questo è opera della Mandadori e avrà un costo di 15,90 euro. Per quanto riguarda invece l’uscita in tutte le librerie, questa è prevista soltanto dopo la fine del periodo estivo. Il libro sarà acquistabile soltanto dal 15 settembre.

Taylor Mega, la storia della sua vita descritta nel suo primo libro

In attesa dell’uscita del libro, Taylor Mega ha dato il via al pre-ordine e ha pubblicato su Instagram la foto di quella che è la copertina. Ovviamente la protagonista è proprio Taylor in tutta la sua bellezza, a schiena nuda. Tornando al contenuto del libro, in passato in più di un’occasione Taylor ha raccontato di aver avuto problemi con la droga. In un’intervista di qualche tempo fa a Verissimo, la bionda influencer ha raccontato “Ho iniziato a drogarmi a 14 anni, ma erano cose leggere”, per poi aggiungere “Prima erano solo canne, ma a 17 anni la situazione è peggiorata, mi sono lasciata con il mio ragazzo di allora che per me era un pilastro, un riferimento. Sono arrivata a farmi di eroina”. Probabilmente la tematica verrà affrontata in modo approfondito, insieme ad altri aspetti della sua vita, nel libro.





