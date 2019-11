Taylor Mega: “le mie tet*e stanno su da sole”/ “Con quello che ho pagato, non ho…”

Taylor Mega non ha mai negato di aver ceduto al fascino della chirurgia estetica correggendo quelli che, per lei, erano dei difetti fisici. La bellissima influencer, finita nuovamente nel mirino della critica per la festa di compleanno extralussuosa che si è regalata per i suoi 26 anni, ha sempre dichiarato di essersi rifatta il seno due volte e di aver fatto delle punturine alle labbra per gonfiarle. Schietta e sincera, Taylor ha anche risposto ad alcune domande dei followers senza sottrarsi anche a quelle più scomode. “Perchè non metti mai il reggiseno?“, le ha chiesto un utente. “Con tutto quello che le ho pagate non ne ho bisogno. Stanno su da sole“, ha risposto Taylor non nascondendo di essere rifatta il seno. Tuttavia, ci sono ancora persone che credono che le operazioni di estetica a cui si sarebbe sottoposta la Mega siano molte di più. Taylor, inoltre, viene spesso accusata di ritoccare con Photoshop anche il lato B al punto che, per smentire gli haters, ha pubblicato alcuni video su Instagram Stories dimostrando il contrario. Per dimostrare, invece, di non aver fatto un uso eccessivo della chirurgia plastica, Taylor Mega ha deciso di condividere le foto della sua adolescenza.

TAYLOR MEGA PUBBLICA LE FOTO DI QUANDO AVEVA 16 ANNI: “ECCO COM’ERO”

Taylor Mega, protagonista assoluta del gossip italiano, oggi, è davvero bellissima. L’influencer non nasconde di prendersi molta cura del proprio corpo seguendo una sana alimentazione, allenadosi quotidianamente e sottoponendosi anche a periodici trattamenti di bellezza, ma com’era quando aveva solo 16 anni?. “Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine” , ha fatto sapere Taylor attraverso una serie di storie su Instagram. Taylor ha così voluto dimostrare di essere cambiato, ma di non aver assolutamente stravolto quelli che sono sempre stati i suoi lineamenti. A proposito dei suoi cambiamenti, inoltre, la Mega ha svelato anche i motivi della sua nuova immagine: “ A 15 anni ero bellissima. Poi ho attraversato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo. A 19 ero di nuovo un fiorellino. A 20 carina, poi 23 con labbra più gonfie e dopo aver imparato a truccarmi e a prendermi più cura di me sono migliorata parecchio” .

