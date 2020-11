Taylor Mega “Limonato con Tony Effe mentre aveva il Covid”/ “Io negativa anche se…”

Anche Tony Effe, trapper e fidanzato di Taylor Mega, ha avuto il Covid-19. A svelarlo è stata la stessa influencer attraverso le sue recenti Instagram Stories che ha così spiegato anche il motivo della loro lontananza. I due sono tornati a farsi vedere insieme ed in merito la Mega ha asserito: “Amore come è stato guarire dal Covid? Come ti senti, più forte di prima?”. Il trapper si è limitato a rispondere con un laconico “sì”, mentre la fidanzata lo ha incalzato chiedendogli “Come è stato stare 40 giorni senza di me?”. Tony Effe ha però precisato che non sono stati così tanti giorni ma “non si può dire quanti… tanti”. Adesso il 29enne romano avrebbe recuperato le sue forze e starebbe bene al punto da voler prenotare un millefoglie, come ammesso nel corso delle Instagram Stories della popolare influencer. Poco dopo Taylor Mega, con tono piuttosto superficiale e sorridendo ha ammesso: “Sono entrata in contatto con due persone positive di cui uno è lui (rivolgendosi al fidanzato seduto accanto)”. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi tenuto a precisare: “Ci siamo anche limonati per bene e non solo… e per fortuna tutti i miei tamponi sono risultati negativi”.

TAYLOR MEGA NEGATIVA NONOSTANTE CONTATTI STRETTI CON POSITIVI

A quanto pare, dunque, Taylor Mega pur avendo avuto contatti stretti con il fidanzato poi risultato positivo al Covid, non sarebbe stata ad oggi contagiata. “Speriamo che Dio continui a mandarmela buona!”, ha commentato sempre attraverso le sue Instagram Stories. L’influencer ha successivamente riportato tramite il medesimo social quanto avrebbe appreso da uno studio secondo il quale “un sistema immunitario molto forte aiuta a non prendere il Covid e che si può rafforzarlo a tavola con una alimentazione sana”. La Mega ha precisato, per iscritto, “Non dico altro. Spero solo di non tirarmela con queste storie”, facendo intendere di tenere a cuore l’alimentazione ed aggiungendo una serie di emoji che ridono, probabilmente al fine di smorzare la tensione accumulata dopo le presunte critiche ricevute. Prima di fornire una sorta di spiegazione scientifica, infatti, aveva fatto intendere di aver ricevuto numerosi messaggi da parte dei haters. “Grazie a Dio che oggi ho fatto meditazione”, aveva commentato.



