Taylor Mega malore in discoteca/ Come sta? “Ho avuto un dolore fortissimo…”

Brutto momento di paura per Taylor Mega. L’influencer “a capo dell’industria” ed ex concorrente de “L’isola dei famosi”, nel corso di una serata in discoteca nel Comasco ha avuto un malore mentre scattava alcune fotografie con i fan. Il giorno dopo ha voluto rassicurare tutti gli estimatori svelando l’accaduto e scusandosi con loro per essere dovuta andare via all’improvviso. “Mi scuso, sono dovuta scappare – ha detto su Instagram -, mi spiace tanto per quelli che erano venuti da lontanissimo ma ho avuto un dolore fortissimo. Capita, ma adesso sto benissimo”. La serata era partita particolarmente bene, così come testimoniavano anche alcune sue stories dove la si vedeva salutare il pubblico del locale in ammirazione. Ma poi è finita nel più brutto dei modi. Proprio mentre faceva le foto con i fan che erano venuti ad ammirarla, Taylor si è sentita poco bene.

Taylor Mega, malore dopo una serata in discoteca

“Serata pazzesca, eravate tantissimi – afferma Taylor Mega -, ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno vista un po’ rincoglionita ma stavo male. Mi spiace per quelli con cui non sono riuscita a fare le foto. Sarà per un’altra occasione”. Fortunatamente ora sta bene e, proprio per questo motivo, ha voluto rasserenare gli ammiratori. Ed intanto, il suo “triangolo” procede: da un lato Giorgia Caldarulo e da un altro Erica Piamonte. Proprio quest’ultima, ha rilasciato delle dichiarazioni tra le pagine del settimanale Lei. “Taylor mi ha scritto che non vorrebbe perdermi e intende riallacciare i rapporti con me – esordisce così Erica, tornando a parlare di Taylor -. Lo aveva detto anche durante il programma sotto gli occhi della sua ragazza. Anche se ci riavviciniamo e decidiamo di non stare insieme come coppia, restare amiche non sarebbe normale. Siamo sempre due persone che si piacciono. Credo che a questo punto lei non sappia come uscire da questo ca..no. Se mi pensasse solo come un’amica, perché mi starebbe a scrivere quando ha una nuova fiamma? Credo che il nostro incontro non l’abbia lasciata indifferente (Erica si riferisce al confronto avuto con Taylor e Giorgia, a Live Non è la d’Urso). E questo dice molto…”.

