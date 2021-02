Taylor Mega “Mia sorella Giada? Amore-odio”/ “Megafitness? Non con lei, ecco cos’è”

Taylor Mega è la protagonista di una lunga intervista ai microfoni di RTL 102.5 News con il giornalista Francesco Fredella. L’influencer, che conta su Instagram 2,5 milioni di follower, ha ripercorso la sua carriera sui social, spiegando come è riuscita ad arrivare dov’è. “Ho cominciato in questo mondo perché sono una ragazza molto vanitosa e non ne faccio mistero. – ha esordito – Inizialmente facevo foto perché mi piaceva farle. Poi sono cominciate a piacere, il mio pubblico cresceva, poi con l’arrivo delle storie ho anche iniziato a parlare con i miei follower. Poi mi hanno chiamato per il Grande Fratello e non andai, poi andai all’Isola dei Famosi e da lì è iniziata la mia salita.” Taylor oggi è però completamente dedicata al suo nuovo progetto, Megafitness, in cui svela però di non aver coinvolto sua sorella Giada.

Taylor Mega e il rapporto con la sorella Giada: “Amore-odio”

“Megafitness, ne vado molto orgogliosa.” ha ammesso Taylor Mega. “Mi permette di far star bene le persone che mi seguono e motivarle e spronarle ad allenarsi e stare in salute. Funziona come Netflix, ci sono già più di 60 video di allenamenti su questo portale, e ogni settimana vengono pubblicati due video nuovi.” ha spiegato l’influencer. Ha poi ricordato un altro progetto che l’ha vista protagonista: “Ero già un’imprenditrice quando insieme a mia sorella abbiamo avviato una linea di bikini. Poi è arrivata la Tv, tutte le ospitate che facevo in giro per l’Italia mi prendeva tutto il tempo e non ho potuto continuare questo progetto.” In Megafitness, però, sua sorella Giada non è coinvolta, perché? “Mia sorella è bella concentrata sulla cucina. Abbiamo un rapporto amore-odio, quindi è meglio tenere un rapporto di sorellanza che lavorativo.” ha chiarito Taylor.



© RIPRODUZIONE RISERVATA