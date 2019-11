Taylor Mega, proposta di matrimonio/ Erica Piamonte impazzisce…

Proposta di matrimonio nei confronti di Taylor Mega. La nota influencer, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché uno dei personaggi più chiacchierati del gossip degli ultimi tempi, è stata oggetto di una richiesta speciale da parte di una sua fan. In occasione di un evento organizzato per la notte di Halloween, ieri, 31 ottobre, presso il Mamamare, la Taylor nazionale è stata avvicinata da una ragazza che si è inginocchiata davanti a lei, chiedendole appunto la mano. Una scena che è stata filmata e immortalata dai numerosi smartphone presenti, e che la Mega ha poi deciso di pubblicare sulle proprie stories di Instagram, taggando Erica Piamonte, la sua amica speciale, con tanto di commento “gelosona”.

TAYLOR MEGA LA REGINA INDISCUSSA DEL GOSSIP

Taylor non ha accettato la proposta della sua fan, ma alla fine le due si sono abbracciate, e sorridenti ,si sono salutate. Una grande festa quella andata in scena ieri nel locale in provincia di Caserta, un Mega Pink Party dove il colore prevalente era ovviamente il rosa, compreso l’abito decisamente succinto della stessa protagonista dell’evento, che ha mostrato le sue forme esagerate, intrattenendo i numerosi fan con foto e firmando autografi. La Mega, come detto sopra, è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento, e sta facendo parlare di se soprattutto per i numerosi flirt avuti o presunti tali. Recentemente era stata la stessa ex fidanzata di Sfera Ebbasta, sempre attraverso un’Instagram Stories, a svelare di aver avuto una relazione con un ragazzo omosessuale, tale Alberto: “Io sono tendenzialmente gay – le parole dello stesso a Novella 2000 – però con Taylor è nato un feeling, che poi si è trasformato in passione vera, fisica. L’intesa tra noi era eccellente…. Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto… Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta…”.

