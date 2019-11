Taylor Mega/ Protagonista del Cinepanettone: Massimo Boldi commenta il calendario

Ieri al Centro Commerciale La Fattoria verso le 18 si è entrato nel clou dei festeggiamenti per il compleanno dello storico centro di Rovigo che ha compiuto 21 anni dalla nascita. Dopo un pomeriggio passato con i sosia di cantanti come Mina, Vasco Rossi e Lady Gaga sono arrivati Massimo Boldi e Taylor Mega. Entrambi ricercatissimi e amati, hanno intrattenuto il pubblico con gag e divertimento. Proprio la bionda influencer nata ad Udine, sta infiammando la rete per via del suo ultimo calendario senza veli di For Men Magazine. I due superospiti, dopo il consueto taglio della torta offerta poi alle persone presenti, si sono messi a disposizione del pubblico per firmare autografi e scattare parecchi selfie. Tanta anche la gente che ha partecipato al gioco “Notorius game” che ha concesso di vincere i primi 100 biglietti del nuovo multisala Notorius Cinemas che aprirà a metà dicembre, proprio accanto al centro commerciale La Fattoria. Insomma un compleanno effettivamente… Mega.

Taylor Mega sarà la protagonista del prossimo Cinepanettone di Massimo Boldi

Taylor Mega in questo ultimo periodo è particolarmente richiesta ovunque e dopo aver passato una breve vacanza a Sharm el Sheikh (con tanto di divertentissima gag a Live Non è la d’Urso poi “smascherata” anche da Striscia la Notizia), è tornata in Italia per festeggiare il compleanno di un grande centro commerciale al fianco di Massimo Boldi. Taylor ha confermato anche una news: sarà lei la nuova protagonista del cinepanettone dell’attore: “Ci divertiremo un sacco faremo una cosa pazzesca”. Le riprese della pellicola inizieranno nella tarda primavera e con molta probabilità la meta prescelta sarà una località esotica. Boldi si è detto molto felice della sua scelta. Poi l’attore ha commentato il calendario della giovanissima influencer a suo modo, facendosi venire la “tachicardia”: “Bestia che roba!”. Ma la notizia per eccellenza riguarda proprio l’inedito ruolo che la Mega avrà nel Cinepanettone 2020 portandosi a casa il suo primo ruolo da attrice.

