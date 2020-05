Taylor Mega pubblicizza prodotti truffa/ Striscia la smaschera, lei si scusa ma…

Pubblicità

Taylor Mega finisce nel mirino di Striscia la Notizia. Il tg satirico ha svelato la truffa di alcuni prodotti sponsorizzati dall’influencer su Instagram e che i suoi followers non avrebbero mai ricevuto nonostante il pagamento anticipato. Striscia, infatti, ha raccolto diverse segnalazioni da parte dei fan di Taylor che hanno contattato l’inviata Chiara Squaglia la quale ha indagato, in particolare, su un cuscino sponsorizzato da TaylorMega e che gli utenti hanno pagato 30 euro senza, tuttavia, ricevere il prodotto in questione. La cosa, poi, si è ripetuta con uno sbiancante per denti. Taylor, dopo il servizio di Striscia, ha rotto il silenzio e, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha chiesto scusa ai propri followers fornendo anche una spiegazione dell’accaduto.

TAYLOR MEGA SI SCUSA PER I PRODOTTI TRUFFA E LANCIA UNA FRECCIATINA: “PERCHE’ STRISCIA PARLA SOLO DI ME?”

Sono tantissime le segnalazioni raccolte da Striscia la notizia che ha dato voce agli utenti che non hanno mai ricevuto il cuscino sponsorizzato da Taylor Mega. Stando a quello che raccontano i followers di Taylor, il sito, dopo aver raccolto i vari ordini, sarebbe sparito. Contattata da Striscia, Taylor ha detto: “Questo brand, putroppo, che è lo stesso con cui avevamo già lavorato, non ha mantenuto la parola non mandando a casa il prodotto. Io ci metto l’immagine quindi quella che, alla fine, ne risente di più sono io. Mi scuso con il mio pubblico che si è addifato a me. Mi dispiace tantissimo. Cercheremo di evitare queste aziende che ci fregano” (cliccate qui per vedere il video). Taylor, poi, è tornata sull’argomento in una serie di storie pubblicate su Instagram. “Chi mi conosce sa quanto io ci tenga al mio rapporto con i fan. Prima di fare qualsiasi collaborazione io voglio essere certa del prodotto che pubblicizzo. Oltre a farmi mandare il prodotto il mio team analizza l’azienda in tutti i suoi aspetti. Questa volta, però, purtroppo non mi è andata bene. Nonostante l’inizio della collaborazione con lo stesso brand sia andato a buon fine, con il tempo si sono rivelati dei truffatori. Mi è dispiaciuto tantissimo e ho avviato un’azione legale contro l’azienda in questione. Sono sempre dalla vostra parte”. Infine ha lanciato una frecciatina a Striscia la notizia: “Queste cose succedono ad un sacco di influencer, perché Striscia ha parlato solo di me?”.





