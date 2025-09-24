Taylor Mega e il dramma intimo: “FOMO di fare figli”, ora la decisione più difficile.

Taylor Mega ha sempre parlato molto apertamente della sua impossibilità di avere figli a causa dei problemi di salute che l’hanno resa purtroppo infertile. Ai fan rilascia periodici aggiornamenti, e adesso pare aver preso una decisione sul da farsi al fine di poter avere figli in futuro. In un video, la ragazza ha raccontato altri dettagli, oltre a non poter aver figli in maniera naturale ha anche altri problemi da affrontare, come la ‘fretta’ di diventare madre.

“Ho scoperto di non poter avere figli in maniera naturale. Ne parlo solo ora perché ho preso una decisione che penso possa aiutare altre ragazze nella mia situazione“, ha raccontato Taylor Mega. Ben due anni fa era arrivata la diagnosi che le ha cambiato la vita, ovvero che il suo endometrio è troppo piccolo per poter aver figli naturalmente. La notizia ovviamente l’ha sconvolta parecchio e la ragazza ci era rimasta molto male: “Non l’ho presa bene, è stato un brutto colpo. Mi era venuta la FOMO di fare figli anche con ragazzi con cui non era il caso“.

Taylor Mega, la soluzione all’infertilità: “Devo congelare gli ovuli“

Tempo fa Taylor Mega aveva raccontato di aver incominciato una terapia ormonale, che però le ha fatto crescere alcune cisti: “Non l’avessi mai cominciata. Mi provoca una marea di problematiche, una cisti di 5 cm e il ciclo anche due volte al mese. Il mio corpo ha subito uno stress allucinante, gli oggetti mi cadono dalle mani, il mal di testa continuo“. In questi giorni, invece, è arrivata un’altra brutta notizia, quella della possibilità di andare in menopausa precoce. La ginecologa le ha detto che se vuole aver figli deve congelare gli ovuli.

“Ho pensato che se non lo facessi adesso me ne pentirei tutta la vita. Poi magari gli ovociti che prelevo non li userò mai, ma non mi perdonerò mai di non aver usato questa possibilità. Ho cominciato la terapia“, ha detto, facendo sentire meno sole le persone che come lei stanno affrontando questo difficile percorso.