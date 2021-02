Taylor Mega: “Tony Effe? È finita”/ “Non lo seguo più e non mi interessa”

Taylor Mega è fidanzata? In tanti si sono chiesti se il cuore della bellissima influencer da 2,5 milioni di follower sia tornato a battere dopo la fine della storia con Tony Effe. In diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, Taylor scioglie ogni dubbio, annunciando di essere single. “L’amore va benissimo, perché sono innamorata della vita tutti i giorni, poi di me stessa quindi per me è sempre San Valentino.” ha dichiarato. Ma l’attenzione non poteva non spostarsi proprio sulla sua ultima storia d’amore, quella con Tony Effe, conclusasi qualche settimana fa. “Non lo seguo più sinceramente, non mi interessa. Quando una storia finisce, poi finisce.” ha tagliato corto la bella Taylor.

Taylor Mega e il rapporto con i suoi ex: “Una come me non la troveranno mai!”

L’atteggiamento con gli ex fidanzati non è però quello di chiusura definitiva, anzi. Taylor Mega, in diretta radio, ammette invece di mantenere spesso ottimi rapporti con quelli che un tempo sono stati i suoi fidanzati: “Io non cancello dopo aver chiuso una storia sinceramente, anche perché ho quasi sempre buoni rapporti con i miei ex.” ha ammesso l’influencer. Tuttavia non sempre è così: “Magari, in alcuni casi, è troppo fresca la cosa.” ha precisato. In ogni caso, non c’è astio: “Comunque auguro davvero il bene a tutte le persone con la quale sono stata fidanzata. Di alcune persone mi fa anche molto piacere che si sono rifidanzati, stanno bene, hanno ritrovato la loro pace.” E sul finale non manca una frecciatina simpatica: “Non auguro il male a nessuno, poi chiaro, una come me non la troveranno mai, questo è un dato di fatto!”



