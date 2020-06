Taylor Mega, truffa del cuscino/ Smascherata da Striscia: scuse a Non è la d’Urso?

Pubblicità

Si torna a parlare a sorpresa di Taylor Mega a Live Non è la d’Urso. Dopo la simpatica storia dello sprizzino in diretta tv e dopo il “benservito” di Barbara d’Urso, messa al corrente di alcune discutibili foto con protagonista la popolare influencer che si sarebbe fatta immortalare con tanto di dito medio contro un mezzo della polizia, questa sera potrebbe avvenire la tanto attesa “riabilitazione” in diretta tv. L’anticipazione arriva da parte della stessa padrona di casa che attraverso le sue Instagram Stories ha anticipato alcuni argomenti della nuova puntata tra cui anche la cosiddetta “truffa del cuscino” che avrebbe coinvolto – suo malgrado – anche Taylor Mega, influencer inconsapevole di una azienda che avrebbe tratto in inganno molti italiani. Non è ancora chiaro se Taylor Mega ci sarà o no in studio/collegamento, ma la stessa influencer nelle sue Stories ha lasciato il dubbio ai numerosi followers limitandosi a commentare: “Oggi giornata di sorprese, ma non diciamo nulla…”. Intanto, a smascherare la truffa del cuscino era stata proprio la trasmissione Striscia la Notizia, nel corso di un servizio andato in onda alcune settimane fa e che aveva contribuito a far finire nuovamente la Mega al centro delle polemiche.

TAYLOR MEGA E LA TRUFFA DEL CUSCINO SMASCHERATA DA STRISCIA LA NOTIZIA

Taylor Mega, secondo Striscia, avrebbe pubblicizzato attraverso i suoi seguitissimi social alcuni prodotti per conto di un’azienda che però non avrebbe mai consegnato ai reali acquirenti che così si erano rivolti al Tg satirico di Antonio Ricci. Nello specifico, si faceva riferimento ad un cuscino venduto al costo di 30 euro ma mai consegnato ai malcapitati acquirenti. “Io ci metto l’immagine, quella che ne risente di più sono io. Mi scuso con il mio pubblico, si sono affidati a me e mi sento responsabile. Cercheremo di evitare queste aziende in futuro”, aveva commentato Taylor Mega, raggiunta dall’inviata di Striscia. L’influencer era poi intervenuta attraverso i suoi social per approfondire la questione e fare delle doverose precisazioni: “Prima di fare qualsiasi collaborazione io voglio essere certa del prodotto che pubblicizzo. Oltre a farmi mandare il prodotto il mio team analizza l’azienda in tutti i suoi aspetti. Questa volta, però, purtroppo non mi è andata bene”, aveva spiegato la Mega. Era stata la stessa a definire “truffatori” coloro con i quali aveva collaborato fino a poco tempo prima e contro i quali aveva annunciato di aver avviato una azione legale. Poi però aveva lanciato lei stessa una frecciatina al Tg satirico di Ricci: “E comunque ci tenevo a dire che queste cose succedono ad un sacco di influencer, però com’è che Striscia la Notizia ha fatto il servizio solo a Taylor Mega?”. E’ possibile che oggi possano compiersi le scuse pubbliche e definitive anche a Live Non è la d’Urso?



