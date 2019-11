Taylor Mega ubriaca a Live non è la D’Urso/ Fuorionda Striscia: “4 vodka e…”

Taylor Mega era davvero ubriaca a Live – Non è la D’Urso? Striscia La Notizia parla della influencer che lo scorso scorso nel talk show di Barbara D’Urso è apparsa in video leggermente alterata al punto che diversi ospiti in studio le hanno chiesto “hai bevuto?”. Tra questi anche la padrona di casa Barbara D’Urso che, visibilmente preoccupata e divertita al tempo stesso, ha chiesto: “ma stai bene stasera? Tutto bene”. Un numero da cabaret che ha visto la Mega ad un certo punto recitare anche la poesia “Mi illumino di immenso” di Giuseppe Ungaretti. Una “performance” che ha divertito tantissimo gli ospiti in studio, il popolo del web e la D’Urso che non ha smesso di chiederle: “ti sei fatto uno sprizettino prima della diretta?”. Dal canto suo la ex naufraga smentiva categoricamente la cosa: “Barbara non ho bevuto”, ma a distanza di qualche giorno ad inchiodarla alla verità è il Fuorionda trasmesso da Striscia La notizia.

Striscia La Notizia fuorionda di Taylor Mega: “sono brilla”

Nel fuorionda trasmesso da Striscia La Notizia si vede chiaramente Taylor Mega su di giri. La bella influencer se la ride canticchiando una canzone e pronunciando parole a caso e senza senso arrivando perfino a incavolarsi con i suoi amici. Ma non finisce qui, visto che si sente una voce dire “tojetele il vino”, ma la Mega incurante butta giù l’intero bicchiere. La influencer è letteralmente fuori al punto da cadere dalla sedia e confessare poco “questa vodka è una merda, mi gira la testa”. Non solo, la Mega a distanza di poco commenta preoccupata: “caz*o mi hai messo in paranoia per quelle 4 vodka”. A telecamere accese però la Mega dice una versione completamente opposta e a chi le chiede ripetutamente se ha bevuto replica: “purtroppo non ho bevuto niente”. Nemmeno il tempo di far spegnere la luce della telecamera della diretta, che Taylor torna a bere lasciandosi andare nel Fuorionda “non posso fare l’ubriaca”. Sul finale poi l’ammissione definitiva di Taylor: “ma tu ti rendi conto che quando vado in onda sono tre volte peggio, stavolta sono brilla”. Quale altra scusa si inventerà questa volta la ex naufraga de L’Isola dei Famosi?

