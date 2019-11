Taylor Mega ubriaca?/ In studio dopo “differita” e “astinenza” (Live Non è la d’Urso)

Taylor Mega, “Ti sei fatta uno spritzettino?” la gaffe a Live non è la D’Urso

Taylor Mega ha fatto ridere tutto il pubblico di Live Non è la d’Urso, dopo essere apparsa in collegamento totalmente ubriaca, per via di un “goccetto” di troppo. Barbara d’Urso con la sua solita ironia, le ha retto il gioco, suggerendo a chi le stava intorno di non allungarle altro da bere. L’influencer bionda inizialmente ha negato questa cosa, dando la colpa al suo stato “confusionale” alla differita. “Che c’è Taylor? Cosa stai biascicando? Ma stai bene stasera? Ti sei fatta uno spritzettino?”, le ha domandato Carmelita. La Mega sosteneva di essere sobrissima, spiegando come il problema fosse da attribuire all’audio e l’astinenza: “In Egitto sai che le donne purtroppo vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti, quindi io sono un po’ in astinenza”. A “smascherare” la bionda ex isolana ci ha pensato Striscia la Notizia, trasmettendo su Canale 5 un esilarante fuorionda che ha mostrato ben altro.

Taylor Mega in studio a Live Non è la d’Urso dopo la precedente “performance”

Taylor Mega infatti, aveva bevuto qualche vodka di troppo. “Certo che avevo bevuto. – ha commentato lei su Instagram – Non avevo mangiato nulla tutto il giorno e avevo lavorato sotto al sole. La vodka egiziana fa schifo, è veleno per topi”. La “colpa” quindi, sarebbe quindi da imputare alla scarsa qualità del superalcolico: “Di solito bevo anche di più quando faccio serata. Tre shottini di vodka li reggo… La verità è che era benzina, mi ha fatto malissimo. Se andate in Egitto non prendete la vodka, è terribile”. E se in televisione non avrebbe fatto una bella figura, sul web tutti sono impazziti: “Io sono morta dal ridere rivedendomi, ma la cosa che mi ha stupito è che sono arrivati tantissimi messaggi positivi. Non me l’aspettavo… che trash mamma mia!”. Anche Platinette si è preso “gioco” di Taylor in queste ore: “Ieri prima di uscire, preso dalla fissa del nuovo album di Francesco Guccini, verifico se ci sia o meno ‘Un altro giorno è andato’ (e non c’è). Me la ricanto, talmente storta, da sembrare Taylor Mega qualche sera fa, in pieno sbevazzamento, a Live Non è la d’Urso”, ha scritto Coruzzi su Instagram. Stasera a Live Non è la d’Urso, Taylor torna in studio, rivelando gli inediti retroscena della serata.

