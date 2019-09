Taylor Mega, video senza reggiseno/ Immagini hot dopo lo scoop, i fan “Sei pazzesca!”

Di Taylor Mega, in questi ultimi giorni, si è parlato tanto. Lo scoop lanciato dal settimanale Nuovo, che a portato alla luce la sua relazione con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo, fa ancora discutere. Polemiche che però non sembrano affatto toccare la bella Taylor, che su Instagram si mostra serena e spensierata nonostante quanto accaduto in questi giorni. Proprio spulciando tra le storie pubblicate nelle ultime ore, la si vede in un abbigliamento particolarmente hot. Taylor, infatti, è in tuta, la felpa ha però la zip completamente aperta e sotto la bella influencer si mostra totalmente nuda. Il décolleté della Mega è infatti appena coperto dalla felpa che lascia comunque intravedere le sue beltà.

Taylor Mega hot dopo lo scoop sulla nuova fidanzata

Taylor Mega non fa nulla per allontanare l’attenzione. Dopo il gossip degli ultimi giorni, l’influencer torna a mostrarsi hot e, subito dopo, mostra i suoi preziosi bracciali Cartier e una borsa piena di denaro. E se queste immagini distolgono un po’ l’attenzione dalla sua nuova relazione, la bella Giorgia Caldarulo continua a ricevere critiche e commenti negativi sul suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti dovuto replicare per cercare di placarle. Ecco le sue parole: “Io ho conosciuto Taylor Mega da single: non ho mancato di rispetto a nessuno, non lo farei mai nella mia vita.” Per poi concludere: “Sto ricevendo tantissimi insulti da parte di persone omofobe ma anche da parte di chi sostiene che abbia rovinato una relazione. Mi dà fastidio essere insultata per nulla. Per favore, portatemi rispetto. Io non ho fatto niente a nessuno e la situazione a casa non è facile.”





