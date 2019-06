TAYLOR MEGA VS FRANCESCA DE ANDRE’, LITE IN DIRETTA/ “Cambi uomini come le mutande”

La lite tra Francesca De Andrè e Taylor Mega si accende nuovamente durante la finalissima del Grande Fratello 2019. Il clima si fa rovente dentro la casa più spiata di Italia con le due ragazze pronte a confrontarsi per chiarire le incomprensioni della settimana precedente. In realtà le scintille sono più forti che mai. La De Andrè parte in quinta: “Ma chi sei? Diventi famosa perché cambi uomini come le mutande e ti lavi i capelli con lo champagne?”. Anche Taylor non sembra approcciare in maniera amichevole nei confronti della De Andrè: “Io sono entrata per portare dei messaggi positivi. Gennaro? Io gioco in un altro campionato. Malgioglio ha ragione sul fatto che l’Italia ti odia, ti odiano tutti”. Le due ragazze non si stringono nemmeno la mano. L’influencer lascia la casa….

Il rapporto tra la Francesca De André e Taylor Mega non è mai stato idilliaco, ma la situazione è precipitata quando la De André ha intuito che la bionda influencer, con il suo fascino, avrebbe potuto minare il suo rapporto Gennaro Lillio. Probabilmente accecata dalla gelosia, la nipote di Faber ha accusato Taylor Mega di parlare solo di cose frivole, scagliandosi contro quel suo atteggiamento che la porta a parlare “di queste robe qua, di quanti soldi le servano al mese”. Fuori da Cinecittà, l’influencer ha però replicato alle parole al vetriolo della De Andrè, in parte minimizzando “perché – ha spiegato a Mattino 5 – è una ragazza che ha molti problemi”. Tuttavia, questa sera le due donne saranno nuovamente faccia a faccia, per uno scontro in diretta tv che si preannuncia decisivo. Cosa avranno da dirsi le due ex rivali nella casa di Cinecittà?

Taylor Mega: Gennaro al centro del confronto?

Un piccolo indizio sul contenuto del confronto che questa sera accenderà la casa del Grande Fratello 2019 arriva da una recente intervista concessa da Taylor Mega a Mattino 5. Dopo essere finita al centro di una serie di dichiarazioni al vetriolo da parte di Francesca De Andrè, l’influencer, che in parte ha giustificato la rabbia della gieffina a causa dei suo i trascorsi famigliari, ha ammesso di non poterla perdonare per aver nominato, nelle sue accuse, sua sorella Jade. “Sei sola come un cane – ha tuonato infatti la De André nella casa di Cinecittà – se sua sorella la prende la manda a ca***re. Te credo che la manda a ca***re, decide pure con chi deve essere fidanzata o meno, l’ha raccontato lei”. E non sono mancate dichiarazioni al vetriolo sul suo modo di porsi. Ecco cosa ha detto la nipote di Faber, in una dichiarazione riportata da Iltempo.it: “Anche noi se ci mettiamo come lei (si mette a pecorina, ndr) siamo belle. E io dovevo essere gelosa di questa qua?”. Ma il confronto potrebbe avere in oggetto anche il chiacchierato rapporto tra Taylor Mega e Gennaro Lillio. Ospite a Mattino 5 l’influiencer ha infatti anticipato che “a lui (Gennaro, ndr) vorrei dire di svegliarsi mentre a lei (Francesca, ndr) di andarci piano con le parole”.



