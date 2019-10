Taylor Mega vs Giorgia Venturini/ Crisi con Giorgia Caldarulo? (Non è la D’Urso)

Taylor Mega torna negli studi televisivi a Live – Non è la D’Urso di Barbara d’Urso per parlare di tradimenti. La ex concorrente de L’Isola dei Famosi è sicuramente una delle influencer più chiacchierate del momento per via della sua recente relazione con Giorgia Caldarulo, ex di Uomini e Donne. Una storia che ha acceso il mondo del gossip non solo per via della bisessualità della bellissima influencer, ma anche per il triangolo amoroso che Taylor ha messo in scena con la ex Erica Piamonte. Un triangolo che, manco a dirlo, si è riunito proprio negli studi televisivi di Barbara d’Urso per un confronto live che ha visto la Mega sottolineare che tra lei e la ex concorrente del Grande Fratello 16 non c’è stata alcuna storia, ma semplicemente una grande complicità. Sta di fatto che Erica Piamonte ha le idee molto chiare sulla nuova storia dell’influencer: “Manca il sentimento. Un sentimento che Taylor ha ancora per me, sicuramente. Lei lo ha dichiarato nel nostro incontro e si è fatta anche sentire dopo la puntata di Live e mi ha detto che vorrebbe un riavvicinamento. Mi ha scritto che non vuole perdere il rapporto”.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: sono già in crisi?

Aria di crisi tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo? Non è dato saperlo, ma nelle ultime ore la bellissima influencer ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha scritto “nessuno ci pensa a me”. A chi si riferisce? Molti hanno pensato che questo messaggio in codice sia indirizzato alla nuova fidanzata Giorgia, ma a vedere la Instagram Stories sembrerebbe un post scherzoso ed ironico. “Se almeno avessi avuto la Play avrei potuto giocare” dice Taylor raccontato che la sua tipa è uscita con le amiche e lei è rimasta sola”. Ecco spiegato il messaggio “Nessuno ci pensa a me”, visto che Taylor si è ritrovata da sola a trascorrere il sabato sera. In realtà i ben informati parlano di una possibile crisi tra le due visto che nell’ultimo periodo si stanno vedendo sempre meno. Chissà che dietro questo momento di crisi non possa esserci Erica Piamonte?

© RIPRODUZIONE RISERVATA