Taylor Mega: “Zenga e Rosalinda? Non credo alla loro storia”/ “Dayane? Intima…”

Taylor Mega segue molto il Grande Fratello Vip e ammette di avere molti amici nella Casa. Chiacchierando con il giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News, l’influencer come prima cosa commenta l’affermazione piccante fatta qualche giorno fa su Dayane Mello. “Quali sono le cose che avrebbe potuto dire su di lei?” “È un po’ intima… – risponde la Mega, tentennante. Poi spiega – La conosco bene perché abbiamo fatto una serata insieme.” Si trattiene dal dire però cose che potrebbero scatenare il gossip, lasciando dunque il dubbio. Che sia proprio Dayane la sua preferita al Grande Fratello? Anche in questo caso l’influencer non si sbilancia: “Se faccio il tifo per lei? In realtà ho tanti amici nella Casa, non mi posso sbilanciare. Conosco molto bene Tommaso Zorzi ma anche Giulia Salemi, quindi non mi sbilancio.”

Taylor Mega: “Non credo alla storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò”

Ma cosa ne pensa, invece, Taylor Mega della coppia, appena nata al Grande Fratello Vip, composta da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? “Zenga non spicca di certo per personalità, questo è poco ma sicuro. – ha ammesso l’influencer senza peli sulla lingua, e ancora sulla storia – Adesso ha la love story con Rosalinda ma non è che ci creda molto sinceramente.” Non è mancata una battuta sull’amico Tommaso Zorzi: “Lui è così come lo vedete in tv, è un ragazzo molto talentuoso, sicuramente molto centrico ma è una cosa che ci sta nel suo personaggio.” Infine, su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip: “Me l’hanno chiesto ma lo rifarei solo come ospite, così come accaduto un anno fa.”



