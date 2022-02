Taylor Rapp, proposta di matrimonio a Dani Johnson/ Video: sorpresa dopo Super Bowl

Una vittoria storica e poi una proposta dolcissima alla sua fidanzata. Taylor Rapp, giocatore di football americano, ha trionfato nel Super Bowl insieme ai Los Angeles Rams, la sua squadra. Dopo aver alzato al cielo il prestigioso trofeo, ha deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata, Dani Johnson. Una proposta dolcissima, arrivata proprio sul rettangolo verde, con un anello, davanti al pubblico in delirio e di fronte agli applausi dei compagni di squadra.

Emozioni a non finire, dunque, sia durante la partita che in occasione del post Super Bowl. Dopo la premiazione dei Rams, amici e familiari dei giocatori sono infatti scesi in campo per i festeggiamenti e per le foto di rito. Tante scene di gioia e allegria: tra queste, anche quella che ha visto come protagonista Taylor Rapp. Il giocatore 24enne, safety dei Los Angeles Rams, ha sorpreso la fidanzata Dani Johnson. Improvvisamente il giocatore si è inginocchiato davanti alla compagna e ha aperto una scatolina contenente un anello, che vuol dire solo una cosa, in Italia o negli Stati Uniti: proposta di matrimonio.

Taylor Rapp e Dani Johnson, la dolce proposta

Una bellissima e inaspettata proposta di matrimonio quella che Taylor Rapp ha voluto fare alla fidanzata Dani. Il gesto ha lasciato di stucco sia la ragazza, sia i presenti, che hanno festeggiato con loro, applaudendo. Una giornata davvero memorabile per il giocatore dei Rams, che ha voluto renderla ancora più bella con la proposta alla compagna. I due sono legati ormai da tempo: si conoscono infatti dai tempi del liceo e hanno condiviso insieme tanti traguardi fondamentali, come appunto quello della conquista del Super Bowl, il trofeo più importante degli Stati Uniti.

Ma come è andata la finale? Ad alzare la prestigiosa coppa sono stati appunto i Los Angeles Rams, che sembravano essere spacciati dopo la rimonta di Cincinnati dopo un ottimo inizio. Nel finale, invece, ecco il touchdown decisivo, a pochi secondi dalla fine. Un successo che permette alla squadra di Los Angeles di festeggiare il secondo Super Bowl della storia, il primo vinto in casa, davanti al proprio pubblico e nel proprio stadio, che ha esultato prima per la straordinaria vittoria e poi per le bella proposta di matrimonio di Taylor a Dani.

Rams safety Taylor Rapp wins a Super Bowl ring, then gives his long-time girlfriend a ring of her own. What a day! pic.twitter.com/7NHoMEUXrK — Lindsey Thiry (@LindseyThiry) February 14, 2022





