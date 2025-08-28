Condannato il 16enne che contribuì all'organizzazione dell'attentato, poi sventato, a Vienna al concerto di Taylor Swift: la decisione da Berlino

Taylor Swift e l’attentato sventato a Vienna: 16enne condannato a 18 mesi

È arrivata la condanna ai danni del giovane adolescente siriano che contribuì all’organizzazione dell’attacco, ispirato dallo Stato islamico e fortunatamente sventato, contro il concerto di Taylor Swift in programma a Vienna nell’agosto 2024. Dopo essere finito a processo, il tribunale di Berlino ha infatti condannato il ragazzo 16enne, nominato dall’accusa come Mohammad A, a 18 mesi con una sospensione della pena.

Come riferiscono numerose testate internazionali come The Guardian, il ragazzo è stato giudicato colpevole di “preparazione di un grave atto di violenza che mette in pericolo lo Stato” e di “sostegno a un atto terroristico all’estero”.

In particolare Mohammad A, che aveva 14 anni al momento dell’attacco sventato, era stato “radicalizzato dalla propaganda dell’Isis su Internet“, ha affermato la corte, ed è stato giudicato colpevole di aver fornito sostegno a un altro adolescente in Austria nel complotto. Nello specifico, “l’imputato gli ha inviato un video con le istruzioni su come costruire una bomba e metterlo in contatto con un membro dell’Isis“.

Taylor Swift e le date a Vienna cancellate per il rischio attentato

La vicenda è legata alle tre date dell’Eras Tour di Taylor Swift in programma a Vienna nell’agosto 2024 e successivamente cancellate dopo che le autorità avevano appreso del complotto. All’epoca dei fatti tre persone erano state arrestate con l’accusa di aver pianificato un attacco a un evento pubblico nella capitale austriaca: furono le autorità austriache a sventare l’attacco con l’aiuto dell’intelligence statunitense.

Il principale sospettato è un austriaco di origini macedoni che, secondo l’intelligence austriaca, ha confessato di “voler effettuare un attacco utilizzando esplosivi e coltelli“. La polizia ha arrestato Mohammad A per la prima volta lo scorso settembre nella città orientale di Francoforte sull’Oder, dove l’allora quindicenne andava a scuola.

La stessa Taylor Swift, che nelle scorse ore ha annunciato che si sposerà con il compagno Travis Kelce, mandando in delirio i fan, all’epoca dei fatti scrisse sui social: “Il motivo delle cancellazioni mi ha riempito di un nuovo senso di paura e di un enorme senso di colpa perché così tanti avevano programmato di venire a quegli spettacoli“.