Taylor Swift e Adele, canzone in arrivo?/ Broken Hearts: foto non lasciano dubbi

I fan di Taylor Swift e di Adele sembrano esserne sicuri: è in arrivo una nuova canzone che vedrà la collaborazione delle due artiste. Girano infatti sul web alcune immagini che riportano una pagina del registro SESAC (Society of European Stage Authors and Composers), una delle più antiche organizzazioni per i diritti di esecuzione negli Stati Uniti, in cui compaiono i nomi di Adele Laurie Blue Adkins e Taylor Alison Swift sotto un brano dal titolo “Broken Hearts“.

Nella sezione AKA titles compare come “Shattered Hearts”, ma rimane il fatto che le autrici sono le due super cantanti del pop odierno e i fan hanno iniziato inevitabilmente a fantasticare. Tra le teorie più accreditate c’è anche quella che sostiene che il pezzo potrebbe essere incluso nel prossimo album della Swift dal titolo “Red”, re-incisione della versione del 2012 in arrivo a novembre 2021 e contenente trenta canzoni, di cui una della durata di dieci minuti.

Per molti si tratterebbe di una “collaborazione iconica“, se le voci fossero vere. Tra le due cantanti, Taylor Swift è quella che è stata molto più presente sulle scene musicali negli ultimi anni: oltre ad aver partecipato al film musical “Cats” del 2019, ha pubblicato ben tre album negli ultimi 24 mesi (Lover, Folklore, Evermore). L’ultimo progetto di Adele, invece, è datato 2015, mentre l’ultima tournée risale al 2016-2017; con il disco “25” ha ottenuto la certificazione di platino in oltre venti Paesi, tra cui l’Italia, e quella di diamante in altri cinque.

Taylor Swift e Adele sono legate da una profonda amicizia e stima reciproca, tanto che già un paio di anni fa circolavano alcune indiscrezioni su un loro featuring. Questo perché, mentre Adele era stata pizzicata fuori dallo studio di registrazione Electric Lady di Manhattan, venne rivelato da una fonte vicina alle due artiste che sarebbe stata nello stesso periodo anche ospite presso l’attico di Taylor Swift a Tribeca.

Taylor Swift and Adele have co-written a song ‘Broken Hearts’ that may be one of the Vault tracks on RED (Taylor’s Version)

OMG AN ICONIC COLLAB IF THIS LEGIT PLEASE MAKE IT HAPPEN ON NOV 19th.

#RedTaylorsVersion @taylorswift13 @Adele pic.twitter.com/I5G7m9d8GC

