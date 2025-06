Può una pop star mondiale sottrarsi alle teorie di gossip anche più fantasiose? La risposta è ovviamente no; Taylor Swift non si è certo fatta scalfire dalle voci insistenti a proposito della sua relazione con Travis Kelce. La coppia, tra le più chiacchierate delle ultime settimane, è finita infatti al centro di teorie secondo le quali l’amore tra i due sarebbe in realtà una trovata commerciale al fine di incrementare la popolarità reciproca.

Da spettatori, sembra tutto piuttosto surreale; ciò che emerge è un rapporto sempre più affiatato e che puntualmente ignora i rumor arzigogolati che spesso aleggiano sul web. Insomma, altro che coppia fake!

Tra le ultime indiscrezioni riguardanti il rapporto tra Taylor Swift e Travis Kelce spicca la possibilità di un matrimonio imminente. Come racconta Chi Magazine, tutto sarebbe partito da alcuni scatti pubblicati da Ellie Nottoli – la wedding planner che si sarebbe occupata delle nozze di Cole Kmet ed Emily Jarosz. Una busta blu con la scritta ‘Taylor e Travis Kelce’, tanto è bastato ad alimentare i sogni dei fan presto infranti dalla realtà dei fatti. Niente nozze imminenti – a quanto sembra – e smentita anche la possibilità che si siano già sposati in gran segreto.

Taylor Swift e Travis Kelce più uniti che mai: spazzati via i rumor sulla ‘coppia fake’

I tabloid internazionali, a dispetto delle teorie fantasiose di una parte dell’informazione e del web, sono pronti a giurare sul rapporto sempre più felice e solido tra Taylor Swift e Travis Kelce. Spicca in particolare la recente partecipazione sugli spalti della cantante in occasione della sfida che ha portato nuovamente i Kansas City alla conquista del prossimo Super Bowl. La pop-star era seduta al fianco della mamma del giocatore e, al fischio finale, si sarebbe fiondata in campo per congratularsi con la sua dolce metà. Insomma, parlare di binari felici per la liaison sembra essere quasi riduttivo.

