Taylor Swift e Travis Kelce, amore vero e non business: la proposta di matrimonio spegne ogni dubbio e incanta i fan

Taylor Swift e Travis Kelce si sono finalmente fidanzati! L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno sui social: “La vostra insegnante di inglese e il professore di ginnastica si sposeranno“. Queste le parole dei due che hanno reso partecipi i loro fan del lieto evento su Instagram. Il post, pubblicato da entrambi, mostra una serie di romanticissime foto in mezzo alla natura tra fiori e vasi spettacolari. In uno degli scatti il campione dei Kansas City Chief si mette in ginocchio di fronte alla cantante e le porge l’anello.

Una proposta di matrimonio perfetta quella tra Taylor Swift e Travis Kelce, che coronano con le nozze un amore che dura ormai da due anni. Molti hanno pensato che la loro storia d’amore fosse finta e che si fossero organizzati solo per business e pubblicità. A quanto pare, invece, le cose sono più vere che mai, soprattutto a giudicare dalla loro espressione mentre si guardano innamorati. Intanto, Taylor Swift continua a macinare un successo dopo l’altro e appena tre giorni fa aveva annunciato l’uscita del prossimo album, prevista per il 3 ottobre 2025.

Taylor Swift e Travis Kelce, come si sono conosciuti? Le prime parole del campione sulla cantante

Un nuovo disco di Taylor Swift ci attende a breve, e si chiamerà “The life of a showgirl“. A giudicare dal titolo pare proprio essere una sorta di album autobiografico, dato che ormai la 35enne è diventata una vera e propria pop-star capace di superare anche le dive più insuperabili della musica. Non a caso la classifica di Billboard la definisce la cantante di maggior successo di questo secolo. Ma torniamo alla pagina amorosa: Taylor Swift e Travis Kelce si conoscono da ben due anni. Nell’estate 2023 erano stati beccati insieme proprio al concerto dell’artista e lo stesso luglio lui aveva rilasciato una buffa dichiarazione.

“Sono rimasto deluso dal fatto che lei non parli prima o dopo gli spettacoli perché deve conservare la voce per 44 canzoni“, aveva spiegato durante New Heights, il podcast che conduce insieme al fratello. Vani sono stati i tentativi di nascondersi dai media dato che sin da subito si è parlato di loro come una coppia. Lei, infatti, lo ha seguito immediatamente nelle sue partite alla National Football League dove ha tifato per lui con la famiglia del ragazzo.