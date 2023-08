Taylor Swift ha origini italiane: “Il suo trisavolo era del Cilento”/ L’incredibile storia

Taylor Swift ha delle origini italiane. Questo quanto emerge in queste ore sul Corriere del Mezzogiorno, notizia che ha fatto in breve tempo il giro del mondo. Secondo quanto raccolto la popstar americana, protagonista negli ultimi mesi di un tour da record, sarebbe originaria del Cilento e la stessa avrebbe già fatto sapere di non vedere l’ora di venire in Italia a «vedere i luoghi delle sue radici».

Nel dettaglio Taylor Swift, o meglio, i suoi antenati, sarebbero di Castelnuovo Cilento, Comune di 3.000 abitanti situato in Campania, in provincia di Salerno. Una straordinaria scoperta raccontata così dall’editore Giuseppe Galzerano: «tutto è iniziato quattro-cinque anni fa, stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo Cilento: si trattava della morte di una certa Rosa Baldi, i cui figli stavano in America. Collegai quel cognome alla tomba di famiglia di un tale Vito Baldi, nel cimitero del mio paese, che mi aveva sempre incuriosito, perché di costui non si sapeva niente, e decisi di approfondire». Galzerano, incrociando vari dati e notizie, è quindi riuscito ad entrare in contatto con i discendenti di un certo Victor Baldi, tutti residenti negli Stati Uniti, precisamente in quel di Philadelphia.

TAYLOR SWIFT HA ORIGINI ITALIANE: IL PADRE SCOTT E’ FIGLIO DI ROSA BALDI E ARCHIE SWIFT

Questi hanno inviato una foto a Galzerano in cui vengono ritratti Rosa e Vito Baldi, con in braccio il figlio. Quel bimbo era Carmine Carlo Antonio Baldi, «che partì da Castelnuovo Cilento per New York appena quattordicenne nel 1876, con soli 14 centesimi in tasca», spiega ancora Galzerano.

Una volta sbarcato oltre oceano Carmine ha sposato Luisa Eurindine Sorbenheimer, sorella di un avvocato molto noto di Philadelphia, da cui ha avuto sette figli fra cui Rosa, nata nel 1920 che si è sposata con il tenente colonnello Archie Dean Swift. La coppia ha a sua volta avuto tre figli, leggasi Archie III, Douglas e soprattutto Scott, ovvero il padre di Taylor Swift. L’artista ha quindi un trisavolo originario della provincia di Salerno: nel 2024 sarà in Italia per il tour e chissà che quella non possa essere l’occasione giusta per fare tappa proprio in Cilento.

