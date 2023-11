Taylor Swift, il benvenuto del Cristo Redentore di Rio De Janeiro/ Video, l’omaggio alla star americana

Grande omaggio di Rio De Janeiro a Taylor Swift, in occasione del concerto della star americana in Brasile. La statua iconica del Cristo Redentore che domina la baia di Rio è stata illuminata con la scritta “Benvenuta in Brasile”, mentre una proiezione vestiva lo stesso Cristo con una maglietta molto simile da quella utilizzata dai fan dell’artista, i famosi Swifties. A realizzare l’opera è stata Gabriel Dadam, membro del fan club di Taylor Swift in Brasile e in cambio dell’omaggio il rettore del Santuario del Cristo, padre Omar, ha chiesto ai suoi fan di donare 20mila confezioni di panettoni e acqua alla “popolazione in situazioni vulnerabili”.

Una proposta che, come ha spiegato il religioso, così come si legge sul sito dell’Ansa, ha l’obiettivo di “sensibilizzare” i giovani in vista della Giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco e che si celebrerà domani, 19 novembre 2023. Taylor Swift è reduce dall’ennesimo sold out in Argentina, dove tra l’altro i fan si sono accampati per circa 5 mesi, è pronta ad esibirsi a Rio De Janeiro per le date brasiliane dell’Eras Tour, già ribattezzato la tournée dei record.

TAYLOR SWIFT, IL BENVENUTO DEL CRISTO REDENTORE DI RIO DE JANEIRO: LE PAROLE DEL SINDACO

Il Cristo Redentore è il simbolo della nota metropoli del Brasile, ed è una statua alta 38 metri che è famosa in tutto il mondo, e spesso e volentieri ripresa anche nelle pellicole di Hollywood. Tramite la proiezione la statua è stata vestita anche con una sciarpa che rimanda alla hit “All Too Well” dove Taylor Swift racconta di aver lasciato una sciarpa a casa della sorella dell’ex ragazzo, oltre ad un arco che fa invece riferimento alla hit The Archer dell’album Lover del 2019.

Negli scorsi giorni il sindaco di Rio Eduardo Pares, aveva anticipato che la sua città avrebbe omaggiato in modo speciale l’artista a stelle e strisce, paragonando la sua presenza a quella di stelle del calibro di Michael Jackson e Madonna.

