Taylor Swift, sospetti su fine storia col fidanzato Alwyn/ “Per favorire il tour?”

Taylor Swift ha annunciato la separazione dall’attore britannico Joe Alwyn. Dopo sei anni di relazione e dopo numerose chiacchiere circolanti sul web e sui social, la cantautrice statunitense ha rotto il silenzio ufficializzando appunto la rottura. I due, come ricorda SkyTg24.it, non erano solo una coppia nella vita ma anche nel lavoro, visto che Alwyn era il coproduttore di folkore e il coautore di Exile, collaborando alla stesura di varie canzoni. I due hanno sempre cercato di mantenere la propria vita lontana dai riflettori, chiedendo il rispetto della propria privacy, di conseguenza non è ben chiaro il motivo della rottura.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Claudio, Tina: "Non ti vuole"

Fatto sta che la coppia è “scoppiata” e alla fine Taylor Swift ha deciso di fare “coming out”, annunciando al mondo intero quanto accaduto. C’è qualcuno però che storce il naso di fronte a quanto accaduto, ed in particolare in merito alle tempistiche riguardanti l’annuncio dell’addio di Taylor Swift a Joe Alwyn. Il portale americano TMZ, specializzato sul gossip, ha spiegato che l’annuncio è stato dato in occasione della pausa del tour della stessa Swift, e ciò non sarebbe avvenuto casualmente.

SIMONETTA, COMPAGNA MAURIZIO MATTIOLI/ "È stato un attimo: uno sguardo e non ci siamo più lasciati"

TAYLOR SWIFT E LA FINE DELLA STORIA D’AMORE CON JOE ALWYN: “STA ‘MANIPOLANDO’ I MEDIA”

A sostenere il “sospetto” è in particolare la guru del marketing Brittany Hodak, da sempre fan di Taylor Swift, che sospetta che la cantante stia in qualche modo “manipolando” i media. Come abbiamo spiegato prima, infatti, Taylor Swift è sempre stata molto meticolosa nel gestire la propria privacy, quindi fa un po’ riflettere il fatto che la sua separazione sia divenuta di dominio pubblico mentre l’Eras Tour era in stand-by.

Secondo la Hodak l’artista voleva che la sua storia trapelasse sui media in questo periodo proprio per mantenere accesi i riflettori sui suoi concerti. Secondo Brittany, inoltre, la rottura fra Taylow Swift e Joe Alwyn potrebbe risalire a diverse settimane fa, se non mesi, e ciò avvalorerebbe ulteriormente la tesi della “manipolazione”. L’esperta, conclude, non parla di opportunità di marketing ma pensa che la Swift abbia scelto di dare la notizia con delle tempistiche precise proprio riguardanti i concerti.

BARBARA DIVITA, MOGLIE MAURIZIO MATTIOLI/ "Dopo l'incidente non c'è stato nulla da fare. Ho sofferto tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA