Tazenda chi sono?/ Gruppo rock etnico sardo ora composto da Nicola Nite, Gigi Camedda e Gino Marielli

I Tazenda sono un gruppo rock etnico nato in Sardegna nel 1988. Inizialmente il gruppo era formato da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli. Il nome è ispirato al romanzo “Seconda Fondazione” di Isaac Asimov in cui appare il pianeta Tazenda (il cui nome deriva dalla locuzione inglese “Star’s End”). Nel 1991 partecipano al Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli col brano “Spunta la luna dal monte” (classificandosi al quinto posto), contenuto nel loro secondo album dal titolo “Murales”. Il disco supera le 100.000 copie vendute, conquistando il disco d’oro. Nello stesso anno partecipano, in coppia con Paola Turci, e vincono il Cantagiro. Nel 1992 tornano al Festival di Sanremo con il brano interamente in sardo “Pitzinnos in sa gherra” (“Bambini nella guerra”), arricchito dalla filastrocca finale scritta da Fabrizio De Andrè. In quell’anno si aggiudicano il “Telegatto” come migliore gruppo dell’anno e si esibiscono anche al Festivalbar. Nel 1997 il cantante Andrea Parodi lascia il gruppo per intraprendere la carriera da solista. Parodi è morto nel 2006, stroncato da un tumore, a soli 51 anni.

Andrea Parodi, Tazenda, come è morto?

Tazenda: i cantanti Beppe Dettori e Nicola Nite

Gino Marielli e Gigi Camedda continuano a tenere alto il nome dei Tazenda e nel 2007 – dopo una breve reunion con Parodi, prima della sua scomparsa – accolgono nel gruppo il cantante Beppe Dettori. Nell’estate 2007 conquistano le classifiche con “Domo mia”, duetto con Eros Ramazzotti. Seguono le collaborazioni con Francesco Renga, Gianluca Grignani e Marco Carta. All’inizio del 2013 Beppe Dettori decide di lasciare il gruppo e intraprendere una strada da solista. Il suo posto viene preso da Nicola Nite, di Alghero. A novembre dello stesso anno pubblicano “Il respiro del silenzio”, brano scritto dal chitarrista della band Gino Marielli e da Mogol, con la partecipazione vocale del cantante dei Modà Kekko Silvestre. Collaborano nuovamente con i Modà con il brano “Cuore e vento”, dedicato alla Sardegna. Dal 2015 realizzano “Arkeos Tour”, spettacolo dedicato alle meraviglie archeologiche Sarde, e successivamente “S’istoria”, per celebrare i 30 anni di carriera del gruppo. A marzo 2021 esce “Antìstasis”, nuovo album con 12 canzoni, il primo con il cantante Nicola Nite. Ad aprile scrivono insieme a Renato Cubo l’inno della Dinamo Sassari, cantato da Baz.

