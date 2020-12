Te Deum, cos’è: testo integrale/ Diretta video, Papa recita Vespri e inno fine anno

Oggettivamente ringraziare per l’anno appena passato risulta quantomeno “paradossale”, eppure nell’ultimo giorno dell’anno la recita del “Te Deum” – la preghiera cristiana per l’appunto di ringraziamento per l’anno concluso – può riscoprire il senso recondito di un periodo che speriamo non debba mai più riaccadere prossimamente: il Canto a Dio che Papa Francesco celebrerà questa sera nella Basilica di San Pietro conferma la tradizione di Fine Anno dedicato a Maria Santissima Madre di Dio. Secondo il consueto programma del Vaticano, dalle ore 17 in Basilica di San Pietro il Santo Padre celebra i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso: all’interno della celebrazione sarà possibile anche l’esposizione del Santissimo Sacramento e la Benedizione Eucaristica. Come avvenuto anche per le recenti celebrazioni del Santo Natale, anche il Te Deum e i Vespri con Papa Francesco saranno seguiti da poco pubblico contingentato per ottemperare alle regole anti-Covid: «La partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata. I fedeli partecipanti alle celebrazioni saranno individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria», ricorda la Sala Stampa Vaticana per l’intero periodo delle Feste di Natale e Capodanno. La recita del Te Deum anticipa quanto poi avverrà nella giornata di domani, sempre a Roma e in Piazza San Pietro: alle ore 10 la Santa Messa per Maria Santissima Madre di Dio, a seguire l’Angelus con la lettura del Messaggio per la 54esima Giornata Mondiale della Pace. Tutti questi appuntamenti con Papa Francesco saranno trasmessi in diretta su Rai 1 e Tv 2000 ma anche in video streaming online sul canale YouTube di Vatican News.

TE DEUM E VESPRI: L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO DEL 2019

Come soleva ricordare il Papa Emerito Benedetto XVI sul significato profondo del Te Deum, è tramite questo inno che si vede contenuta l’integrale «saggezza profonda, quella saggezza che ci fa dire che, nonostante tutto, c’è del bene nel mondo, e questo bene è destinato a vincere grazie a Dio, il Dio di Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto». In un anno come il 2020 è davvero molto difficile poter “ringraziare” per quanto avvenuto, piuttosto – come ricorda Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata della Pace – «gli eventi che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente». Solo un anno fa nell’omelia per i Vespri e il Te Deum il Santo Padre sottolineava la centralità della “decisione” di Dio: «non ha mai smesso di cambiare la storia e il volto della nostra città attraverso il popolo dei piccoli e dei poveri che la abitano: Egli sceglie loro, li ispira, li motiva all’azione, li rende solidali, li spinge ad attivare reti, a creare legami virtuosi, a costruire ponti e non muri. È proprio attraverso questi mille rivoli dell’acqua viva dello Spirito che la Parola di Dio feconda la città». A chiusura dell’omelia, Francesco invitava tutti alla riflessione per l’anno successivo: «Non dobbiamo aver paura o sentirci inadeguati per una missione così importante. Ricordiamolo: Dio non ci sceglie a motivo della nostra “bravura”, ma proprio perché siamo e ci sentiamo piccoli. Lo ringraziamo per la sua Grazia che ci ha sostenuto in questo anno e con gioia eleviamo a Lui il canto della lode».

TESTO INTEGRALE “TE DEUM LAUDAMUS”

Il testo ufficiale del Te Deum è di difficile attribuzione, anche se proviene dall’antica storiografia cristiana: secondo le fonti più autorevoli, il testo della preghiera di ringraziamento al Signore sarebbe di Cipriano di Cartagine anche se nella sua redazione finale potrebbero essere intervenuti diversi altri autori successivi, tra cui soprattutto il Vescovo di Remesiana a Niceta, verso la fine del IV secolo d.C. Ecco qui di seguito il testo del Te Deum in traduzione italiana per come verrà letto/cantato nelle parrocchie di tutto il mondo, Covid-19 permettendo: «Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri; le voci dei profeti si uniscono nella lode; la santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo. Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo Sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno».





