Tea Falco nuova protagonista di Mare Fuori 4/ Le puntate in onda a febbraio su Raiplay

Tea Falco nel cast di Mare Fuori 4

Cresce l’attesa per il ritorno in tv di Mare Fuori, la serie italiana dedicata a dei ragazzi che, in quel di Napoli, vivono una realtà difficile tra carcere e criminalità. Una serie tv che ha conquistato tutti e che tornerà presto in onda. Attualmente, il cast è sul set per girare le nuove puntate che regaleranno tanti colpi di scena ed emozioni al pubblico che, tra i protagonisti, troveranno anche nuovi volti. Oltre a quelli storici, infatti, non mancheranno nuovi attori e nuove attrici.

Tra queste ci sarà anche Tea Falco, attrice siciliana che, al cinema, ha recitato in film I vicerè, Sotto una buona stella, A casa tutti bene e Notti magiche mentre in tv è stata protagonista di importanti fiction come Il giovane Montalbano, 1992, 1993, Non uccidere, Maradona: sogno benedetto.

Mare Fuori 4: ecco quando vanno in onda le puntate

Le ripresa della nuova stagione di Mare Fuori sono attualmente in corso, ma quando andranno in onda le nuove puntate? A svelarlo è il settimanale Chi nella rubrica Chicche di gossip pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 6 settembre. Le nuove puntate della serie tv Rai andranno in onda, a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo 2024, su Raiplay.

Le nuove puntate di Mare Fuori, poi, saranno trasmesse anche su Raidue che ha trasmesso anche le precedenti stagioni della serie che ha letteralmente fatto impazzire tutti.

