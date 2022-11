Team For Children, indagata Chiara Girello/ “Pagava viaggi con soldi della onlus”

Chiara Girello Azzena, fondatrice della onlus Team For Children, indagata per appropriazione indebita

Indagata di appropriazione indebita Chiara Girello Azzena, la fondatrice di Team For Children. La donna è accusata di aver utilizzato i soldi della onlus per pagare spese alimentari, riparazione dell’auto e viaggi. Secondo gli inquirenti, tutto sarebbe stato comprato con i proventi donati alla onlus che collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova. A riportarlo è Il Messaggero. La Girello, secondo gli inquirenti, avrebbe prelevato decine di migliaia di euro dai fondi destinati ai bambini malati di cancro e alle loro famiglie, utilizzandoli per fini personali.

La fondatrice della onlus, che ora è difesa dall’avvocata Paola Rubini dello studio Longo, è stata raggiunta da un avviso di garanzia a febbraio 2022. Interrogata dalla Procura di Padova, la fondatrice ha respinto tutte le accuse del pubblico ministero Sergio Dini. L’inchiesta è stata chiusa e si è ora in attesa della decisione del pm sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

Fondatrice della onlus Team For Children accusata

L’inchiesta riguardo Chiara Girello Azzena era partita da un esposto dettagliato arrivato in Procura. In questo erano riportate le presunte spese personali effettuate dalla presidente della onlus con i soldi dell’associazione, in maniera piuttosto dettagliata. Secondo la Guardia di Finanza, la fondatrice di Team For Children non avrebbe versato gli assegni con i fondi raccolti, ma non solo: si sarebbe anche appropriata dei prodotti ricevuti in dono da parte di alcune aziende.

Nel corso dell’inchiesta sono state svolte numerose perquisizioni domestiche da parte delle Fiamme gialle che hanno portato al ritrovamento che alcuni costosi condizionatori, offerti in beneficienza da una famosa ditta di elettrodomestici per aiutare i bambini malati, invece erano stati istallati all’interno di una casa di parenti di Girello. I familiari avrebbero inoltre beneficiato di alcune donazioni in denaro, nonostante non avessero necessità economica. La onlus Team For Children onlus è stata fondata nel 2009 a Padova dalla Girello e collabora con il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova. Al nosocomio, la onlus fornisce materiale didattico, sostiene l’acquisto di materiale elettromedicale, finanzia contratti di lavoro di medici oncologici e sostiene psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini malati, come spiega Il Messaggero.

