Team Soleil vs. Team Vera: chi sono?/ Soleil conquista la prima vittoria!

Il team di Soleil Sorge conquista la prima prova!

Soleil Sorge e Vera Gemma durante la 22a puntata de l’Isola dei Famosi hanno creato le loro squadre che si sfideranno per una sera a forza di prove e sfide tra i diversi team. Entrambe le naufraghe hanno scelto uno a testa tra tutti i concorrenti. La prima a scegliere è stata Soleil Sorge che ha subito voluto in squadra con lei Nicolas Vaporidis mentre Vera Gemma, che già precedentemente si era schierata dalla parte dei naufraghi esclusi scegliendo Nick all’interno della sua squadra. Soleil ha poi voluto nel proprio team Edoardo Tavassi, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis. Mentre Vera Gemma ha optato per un team composto interamente al maschile fatta eccezione per Mercedesz Henger. Tuttavia, il team di Vera Gemma ha subito fallito la prima prova dell’uomo vetruviano in cui Luca Daffrè non ha vinto la sfida contro Soleil Sorge. (Aggiornamento Adriana Lavecchia)

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma pronte allo sbarco

Quando ormai mancano pochi minuti al nuovo appuntamento tv de L’ìsola dei famosi 2022, si prevedono degli importanti risvolti in arrivo nel reality show made in Honduras. Nella puntata al via il 6 giugno 2022 su Canale 5, si assiste in particolare allo sbarco a Playa Palapa delle “piratesse”, ovvero le ex naufraghe nel 2019 e 2021, Soleil Sorge e Vera Gemma, che coprono stavolta il ruolo di special guest. Il ruolo delle due biondissime isolane? A quanto pare, come ripreso da Mondo tv, Soleil Sorge e Vera Gemma subentrano a L’isola dei famosi 2022 come timoniere di due nuove squadre assestanti che divideranno il gruppo di naufraghi concorrenti a metà: chiaramente Soleil e Vera sceglieranno con chi fare squadre e faranno il possibile per salvare nel gioco il proprio team.

Il ruolo di Vera e Soleil, in vista della finale

A questo punto, quindi, si delineeranno i team Vera e Soleil, ciascuno dei quali darà del filo da torcere al team avversario. Tra gli ospiti presenti in studio -alla puntata dle 6 giugno- Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, reduci dal loro ritiro dal gioco, registreranno due scherzi destinati rispettivamente al fratello di lei Edoardo Tavassi e la madre di lui, Carmen Di Pietro. Al termine del televoto settimanale una tra Estefania Bernal e Lory Del Santo verrà eliminata dal gioco dell’isola principale, Playa Palapa, per poi sbarcare a Playa Sgamada, l’ultima spiaggia del reality show. L’eliminata si vedrà al televoto schierata contro l’ultima sgamada, Pamela Petrarolo, tentando di restare in gioco. Sul finire della puntata una notizia ostile verrà riservata ai naufraghi concorrenti: verrà comunicato loro che dovranno sbarcare a Playa Rinovada, una spiaggia inospitale dove il gioco risulterà più duro, quando manca sempre meno alla puntata finale de L’isola dei famosi 2022.

