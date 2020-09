TEATRO FRANCO PARENTI/ Al via una nuova stagione con una programmazione intensa

Il Teatro Franco Parenti, in scena dal 1972, è uno dei luoghi “cult” della cultura e dello spettacolo di Milano, tra i più amati e quello che ha avuto in rassegna spettacoli innovativi e classici allo stesso temo. Purtroppo la pandemia ha colpito anche questo luogo, ma non si è rimasti con le mani in mano anche perché nei prossimi mesi ci sarà sì la riapertura, ma a capienza ridotta. La capienza delle sale è stata così adeguata in base alle ultime disposizioni del DPCM del 7 agosto scorso e sono stati presentati gli spettacoli della stagione 2020-21. Alcuni spettacoli sono andati comunque in sala questa estate, facendo registrare nelle sale interne del Teatro 4200 spettatori (su 9400 biglietti venduti si sono registrati 7500 spettatori unici); l’Arena estiva Bagni Misteriosi ha registrato invece 5200 spettatori; la rassegna I Camios 1500; gli utenti balneazione Bagni Misteriosi 55mila presenze contro le 79mila della stagione scorsa per un totale di 65900 utenti complessivi. La Sala Grande era stata adattata a 200 posti che passano a 380 per la stagione invernale 20-21; la Sala AcomeA ha visto 104 posti disponibili che da settembre diventeranno 126 mentre la Sala 3, rimasta chiusa, riapre con 60 posti disponibili.

Numerosi gli spettacoli presentanti per la nuova stagione, ne segnaliamo alcuni: Mystery Train, un viaggio nella storia della ferrovia, tra musica e letteratura americana la sera dell’8 settembre in Sala Grande; Note in bianco e nero, il genio bianco Bill Evans alla corte di Miles Davis di Massimo Galliani il 15 settembre in Sala Grande; Tendenza clown, Festival internazionale di circo contemporaneo dal 17 al 20 settembre nelle Sale Teatro Franco Parenti; Un’ora con Carlo Calende il 29 settembre.

E ancora: giovedì 24 settembre ai Bagni Misteriosi si terrà una serata speciale che concluderà la tournée I Camios – Il palco itinerante del Teatro Franco Parenti in viaggio con lo spettacolo ECCOCI. È il momento di ripartire, organizzata con la collaborazione di RARA Produzione e il contributo di Regione Lombardia. Dal 29 settembre al 20 ottobre in Sala AcomeA BLACK DICK , bugie bianche capitolo primo, uno spettacolo di e con Alessandro Berti. Infine, dal 6 al 14 ottobre in Sala Grande una produzione Teatro Franco Parenti, OPERA PANICA XL di Alejandro Jodorowsky.

La programmazione definita continua fino a novembre con altri spettacoli.





