Che cos’è il Teatro Patologico? La coraggiosa intuizione di Dario D’Ambrosi

Il Teatro Patologico di Dario D’Ambrosi sbarca sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2025. La compagnia di attori con disabilità psichica promette una performance indimenticabile in occasione della kermesse canora. Parola dell’ideatore e fondatore Dario D’Ambrosi, che si fece internare per tre mesi in un ospedale psichiatrico per comprendere appieno i comportamenti dei pazienti. Una scelta che, nel tempo, lo ha portato a ideare un progetto che abbinasse la passione per il teatro e il suo interesse per le malattie mentali.

Massimo Ranieri, cos'è successo all'occhio destro?/ Giallo a Sanremo 2025: "Dalle lenti di Fedez al rosso..."

Così nasce il Teatro Patologico, che sbarca a Sanremo per la prima volta nella sua storia, ma che vanta già diversi anni di esperienze a livello nazionale e internazionale. Regna ancora il mistero sull’esibizione che la compagnia regalerà al pubblico della Rai, ma le anticipazioni promettono emozioni forti.

“Il Teatro Patologico sarà una bomba”, la promessa del suo fondatore in vista di Sanremo 2025

“Penso che sia una vera e propria rivoluzione. Abbiamo persone bravissime con autismo grave salire sul palcoscenico più importante d’Italia, uno dei più importanti al mondo”, avrebbe confidato il fondatore del Teatro Patologico al sito abilitychannel.tv. Dunque, una grande occasione per i ragazzi di Dario D’Ambrosi per lasciare un’impronta ed un messaggio importante al Festival di Sanremo 2025.

SIGNIFICATO TESTO SE TI INNAMORI MUORI di NOEMI/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Una presenza fortemente voluto da Carlo Conti, che ha aperto le porte dell’Ariston ad una compagnia teatrale di attori che ha grande ambizione. “Penso che il giorno dopo si parlerà di noi in modo non pietistico, ma anzi chiederanno se potremo ritornare, perché sarà veramente una bomba”, assicura D’Ambrosi. E se lo dice il fondatore, che conosce da vicino i suoi ragazzi, c’è da credergli. L’approdo a Sanremo 2025, intanto, è già un grandissimo traguardo per tutti loro. Quello che fino a poco tempo fa poteva apparire come utopia, oggi è finalmente realtà.

Marica Coco, chi è la mamma di Samuele Parodi 'tuttologo' di Sanremo 2025/ Attrice di Don Matteo e non solo