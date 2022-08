TECH TRAVEL/ Le start-up che aiutano i turisti e le imprese del settore

C’è chi cabota senza allontanarsi troppo dalle consuete rendite di posizione, ma c’è anche chi affronta la ripresa guardando più lontano, investendo e puntando su un turismo 4.0, fondato su qualità, competitività, digitalizzazione. E sfruttando le start-up del travel tech. È vero che negli anni di pandemia la costituzione di nuove realtà nel settore turismo s’è dimezzata rispetto al biennio 2018-2019. Ma è anche vero che oggi sempre più viaggiatori sfruttano le possibilità di ricerca e prenotazione da remoto, puntando alla pre-scoperta delle possibilità delle destinazioni, scelte sulla base delle esperienze pre-assaporate online. Com’è anche vero che sempre più operatori hanno imparato a sfruttare le possibilità date dal digitale, dal booking engine più basico al gestionale più sofisticato. Ai due poli principali, clienti e operatori, si aggiungono poi le tante nicchie di mercato, che grazie alle start-up innovative stanno crescendo e trovando spazi un tempo preclusi.

Qualche esempio? In epoca di virus, sono nate start-up dedicate al social distancing (Keesy, Edgar), alla sicurezza degli ambienti (Scrollidea), ai viaggi sicuri (Italianway), al booking on-line (Wicket), alle esperienze ancora on-line (Elesta, Sharewood), al marketing dei territori (IT!) e altro ancora. Eccone una selezione, tratta dal lungo elenco pubblicato dall’associazione Startup Turismo, l’unico soggetto che rappresenta le startup del travel in Italia, che riunisce più di 130 startup verticali sul turismo, in tutte le fasi di sviluppo, un ponte, come si autodefinisce, “tra la vecchia e la nuova economia, un network tra founder di startup, big players, investitori e istituzioni per creare sinergie e collaborazioni”.

Voice concierge: napoletana, la prima start-up in Italia a fornire un servizio per Alberghi basato unicamente sulla voce: trasforma i comuni assistenti vocali (come Alexa o Google Home) in reception h24.

Businessence: forlivese, società di consulenza direzionale, nata con l’obiettivo di affiancare e supportare le strutture ricettive dell’intero territorio italiano per il miglioramento e lo sviluppo del loro business.

Nomads Embassy: milanese, la prima “ambasciata” al mondo per nomadi digitali.

Agriexperience: portale online che propone esperienze turistiche rurali di breve durata, incentrate sull’aspetto attivo della partecipazione dei clienti.

Sharewood: milanese, punto di riferimento per i viaggiatori che desiderano vivere esperienze autentiche, avventurose e sostenibili. Una travel tech company che permette la prenotazione di esperienze giornaliere, viaggi natura e sport outdoor.

Meetodo: veneziana, studia e sviluppa progetti online legati al mondo del turismo, ha creato una metodologia innovativa di consulenza per le attività alberghiere, con lo scopo di aumentare il fatturato e la marginalità.

Gastronomic Trekking: salernitana, nata per coinvolgere insieme viaggiatori e locali in esperienze autentiche legate ai processi di produzione, trasformazione e consumo del cibo.

RedoMap: comasca, “trasforma una pagina del tuo sito nella app GPS di navigazione al servizio dei tuoi ospiti”.

Bookiply: milanese, parte del gruppo Holidu, rende la ricerca e prenotazione di case vacanza più facile, semplifica la gestione online delle proprietà.

MyWoWo: My Wonderful World è un accompagnatore turistico multilingue che racconta le meraviglie del mondo.

Clean App: milanese, permette di digitalizzare tutti i processi riguardanti la gestione delle camere, comprendendo la pulizia, la manutenzione e la comunicazione tra i reparti.

Vikey: romana, digitalizza completamente il check-in ed elimina del tutto le chiavi di casa per hotel, case vacanze e B&B, gli host possono aprire agli ospiti tramite cellulare o permettergli di accedere in totale autonomia grazie al self check-in.

Welconboat: piattaforma online per l’offerta di vacanze, esperienze e noleggi su barche e yachts da diporto.

Ruralis.com: avellinese, leader nazionale dello sviluppo sostenibile delle aree interne, opera in territori marginali con l’obiettivo di trasformare tali territori in luoghi attrattivi.

Welcomeasy: veneziana, ottimizza la gestione di appartamenti in affitto breve, case vacanza e b&b.

Cicero Experience: di Lecco, la nuova frontiera del turismo esperienziale, con una piattaforma digitale che rende servizi di altissimo livello prenotabili in meno di un minuto.

TripDoggy: di Gallarate, organizza tour, esperienze e viaggi da vivere in compagnia del proprio cane.

Willeasy: di Martignacco, ecosistema digitale dell’accessibilità che mette in relazione gli utenti con determinate esigenze e le strutture più adatte per accoglierli.

Elesta Travel: itinerari tematici per viaggiatori curiosi, che consentano di esplorare il patrimonio materiale e immateriale seguendo interessi specifici e passioni personali.

BikeSquare: di Cuneo, si occupa di mobilità, turismo sostenibile, cicloturismo, trasforma i territori in “amici della bici”.

DanteApp: di Iseo, piattaforma che mette in contatto autisti verificati, in possesso di regolare autorizzazione per il Noleggio da rimessa con conducente (NCC), con tutti coloro che desiderano un servizio di trasporto dedicato, sicuro, affidabile.

DayBreakHotels: milanese, è il primo portale al mondo dedicato alla prenotazione dell’intera gamma dei servizi di hotellerie per uso esclusivamente diurno.

Cittando: romana, la piattaforma per scoprire cose da fare nel tempo libero negli 8.000 comuni italiani.

MrMap: produzione di mini-mappe per le città d’arte con creazioni di itinerari turistici.

Hi.Stories: catanese, integrazione delle tecnologie digitali nell’ambito culturale, usando la gamification e lo storytelling.

Chipango: crea una comunità globale di viaggiatori indipendenti, un luogo di aggregazione dove le persone possono proporre il loro viaggio, trovare i compagni ideali e organizzarsi con loro in modo indipendente, sicuro ed economico.

Tourango: tour operator sartoriale specializzato nell’incoming di lusso di un’unica destinazione, la Puglia.

Freedoo: romana, shopping tourism e commercio tradizionale, agevola i turisti negli acquisti e fornisce ai commercianti un nuovo strumento di vendita.

Butik: milanese, impresa sociale attiva dal 2018, impegnata nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio musicale italiano e dei suoi luoghi, con la mission di incrementare il turismo musicale in Italia.

