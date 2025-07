Andrea Delogu prende le difese di Bianca Guaccero dopo la fine di Techeteche Top10

Ieri sera è andata in onda su Rai1 l’ultima puntata stagionale di Techeteche Top10, condotto da Bianca Guaccero e che ha diviso il gradimento del pubblico nelle ultime settimane. E gli haters non hanno perso occasione per scatenarsi contro il format, con commenti esplosi contro la trasmissione. E a prendere le difese della Guaccero ci ha pensato Andrea Delogu, che non ha gradito le frecciatine rivolte alla trasmissione e per questo ha deciso di intervenire via social contro i cattivi del web:

“Techeteche TopTen non chiude semplicemente erano finite le puntate”, ha puntualizzato Delogu, che poi ha continuato, “ogni volta che chiude un programma che magari non vi piace qui su X (non è questo il caso, ma voi pensate che sia stato chiuso) esultate. Esultate come se aveste vinto voi, personalmente, dei soldi” si legge tra i commenti spuntati via social dopo la chiusura del programma. Insomma, una vera e propria difesa della conduttrice che ha attaccato senza mezze misure gli haters.

Andrea Delogu difende Bianca Guaccero: “Esultate se qualcuno perde il lavoro”

Sempre sui social, Andrea Delogu ha deciso di difendere Bianca Guaccero e la trasmissione Techeteche Top10, che non ha riscosso il gradimento totale dei telespettatori. La conduttrice che presto vedremo in gara a Ballando con le stelle, su X ha tuonato contro chi ha puntato il dito sul programma musicale, che per qualche giorno ha occupato la casella solitamente occupata d’estate da Techetechetè, il format d’archivio che riporta il pubblico con la mente al passato:

“Vi spiego cosa c’è dietro un programma, anche piccolo. Ci sono persone come voi, che lavorano, che devono arrivare alla fine del mese, che hanno le bollette da pagare, la spesa da fare, che hanno un capo a cui rispondere. Persone con famiglie, genitori, figli da mantenere. Voi esultate. Io mai nella vita esulterei se qualcuno di voi perdesse il lavoro, mai. Mi spiacerebbe e ve lo giuro su quello che ho di più caro, mi spiacerebbe sinceramente”.

