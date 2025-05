Techetechetè – A gentile richiesta, ecco le anticipazioni tra ospiti, celebrazioni e contributi

Questa sera, sabato 3 maggio, va in onda in diretta Raiuno la puntata speciale di Techetechetè – A gentile richiesta. La rete ammiraglia della tv pubblica celebra i settant’anni della storia televisiva dell’emittente di Stato. Sarà una lunga puntata, spezzettata in due appuntamenti: oltre a quello odierno, infatti, Techetechetè – A gentile richiesta torna sabato prossimo 10 maggio con una seconda puntata. Ora però addentriamoci nella puntata di stasera, con gli ospiti e le anticipazioni del programma.

Essendo fondamentalmente un omaggio al famiglia Rai, ci saranno volti noti della tv pubblica, ma anche autori, registi e operatori. Un viaggio dietro le quinte, tra curiosità, momenti cult ed aneddoti televisivi che in qualche modo hanno fatto la storia. Insomma quella di questa sera si può considerare una grande festa generale per la Rai, a cui ovviamente prenderanno parte conduttori e personaggi di spicco della tv pubblica, attraverso interviste e interventi da non perdere.

Come seguire in diretta streaming Techetechetè – A gentile richiesta

Tra gli ospiti di questa sera abbiamo la mitica Mara Venier, la signora della Domenica. Ma anche Milly Carlucci, che partirà a breve con un’edizione speciale di Ballando con le Stelle, Carlo Conti, Antonella Clerici, Massimo Giletti, Marco Liorni, Nino Frassica e tantissimi altri. Ricordiamo che l’inizio della puntata è previsto per le 21.30 su Raiuno. Techetechetè – A gentile richiesta sarà disponibile anche in modalità streaming; sarà dunque possibile seguire lo show in diretta streaming collegandosi direttamente al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

Techetechetè – A gentile richiesta si andrà a scontrare sul fronte degli ascolti con Maria De Filippi, che in prima serata su Canale 5 propone Amici. Vedremo se il sapore nostalgico dei settant’anni Rai riuscirà a competere con l’inebriante spettacolo dei concorrenti della scuola di Maria.