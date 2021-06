Techetechetè/ Anticipazioni puntata 26 giugno: musica leggerissima e grandi hit

Techetechetè, anticipazioni puntata 26 giugno

Sabato 26 giugno, alle 15 su Raiuno, in attesa che, da luglio, cominci la nuova stagione, andrà in onda una puntata speciale di Techetechetè, il programma che, attraverso immagini di repertorio, permette ai telespettatori di rivivere la storia del mondo dello spettacolo italiano. Se la puntata di venerdì scorso è stata dedicata ad un genere molto amato come “le operette”, quella in onda oggi sarà dedicata totalmente alla musica. Con l’estate che ha già preso il sopravvento, c’è voglia di mare, di divertimento, di leggerezza e spensieratezza soprattutto dopo un anno reso particolarmente difficile dalla pandemia. Per rallegrare il pomeriggio dei telespettatori di Raiuno, così, sarà trasmessa una puntata di Techetechetè dedicata ai grandi successi da classifica che, ancora oggi, vengono ballati e cantati.

La musica protagonista della puntata del 26 giugno

La musica allegra e leggera è la protagonista della puntata in onda oggi di Techetechetè. “I successi da classifica, disimpegnati ma di qualità, che abbiamo cantato negli ultimi decenni. Musica leggera, anzi leggerissima nella puntata speciale di Techetechete, oggi alle 15 su Rai1 “, si legge sulla pagina Facebook della Rai che annuncia l’appuntamento di oggi del programma di Raiuno. Dai successi di ieri di Edoardo Vianello fino ai tormentoni di oggi cantati da Giusy Ferreri Baby K fino a quello di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti che sta scalando tutte le classifiche italiane, quali brani saranno protagonisti della puntata speciale di Techetechetè? L’appuntamento per scoprirlo, cantare e divertirsi in quest’ultimo sabato di giugno è per le 15.

