Incredibile, ma vero: alcuni vip (tra cui Laura Pausini, Claudio Baglioni e Adriano Celentano) hanno messo dei vincoli a TecheTecheTè

Prima dell’avvento de La ruota della fortuna targata Gerry Scotti, TecheTecheTè non aveva praticamente concorrenza, perché meglio rifugiarsi nella nostalgia del passato piuttosto che ridere di bambini che cadono dal seggiolone sentendo doppiaggi bambineschi. D’altronde gli archivi Rai sono enormi e il pubblico ogni sera ha la possibilità di vedere com’era bella la televisione di una volta.

L’autore e curatore del programma è Massimiliano Cané, che è un vero esperto del piccolo schermo, che cura con grande amore ogni puntata andando alla ricerca delle clip che il pubblico non ha mai visto. Eppure ci sono dei vip che non vogliono apparire e che per questo il pubblico non potrà rivedere. Chi sono? Tra questi Laura Pausini, Claudio Baglioni, Roberto Benigni e Adriano Celentano.

TecheTecheTè, l’autore Massimiliano Cané: “Alcuni vip hanno messo dei vincoli”

Incredibile, ma vero: come ha dichiarato Massimiliano Cané in un’intervista a Il Giornale a TecheTecheTè il pubblico non potrà vedere determinati vip perché “hanno messo dei vincoli su apparizioni molto datate” quindi “dobbiamo rinunciarci per rispetto e per evitare sanzioni”. Si spera che questi vincoli possano decadere magari dopo una più saggia riflessione.

Comunque sia il curatore del programma estivo dell’access prime time di Rai1 decide il tema della puntata, che può nascere da un’intuizione, e poi dopo aver preso appunti si va a costruire la scaletta clip dopo clip. Un lavoro assolutamente lungo, creativo, apprezzato dal pubblico, anche se la decisione di di Pier Silvio Berlusconi di piazzare La Ruota della Fortuna in access come competitor di Rai1 ha tolto una gran bella fetta di pubblico alla nostalgia estiva (bocciato il programma di Bianca Guaccero).

