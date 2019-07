Sabato 20 luglio, subito dopo il telegiornale, su Raiuno, va in onda una puntata speciale di Techetechetè. Nessun appuntamento straordinario dedicato ai grandi artisti italiani, ma una puntata interamente dedicata alla luna. Se, infatti, nelle scorse settimane, la puntata di Techetechtè è stata dedicata a delle vere superstar come i grandi cantautori italiani, Mia Martini e Loredana Bertè e Gianni Morandi, questa sera, sarà dedicata agli astronauti che hanno scritto una pagina fondamentale della storia internazionale. Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong calcò per la prima vota la superficie lunare. All’epoca, il Primo Canale Nazionale, oggi Raiuno, dopo una diretta di quasi 25 ore mostrò uno dei momenti epocali della Storia dell’umanità. In occasione del 50esimo anniversario, anche Techetechetè ha deciso di ricordare quel giorno con una puntata straordinaria.

TECHETECHETÈ, COLPO DI LUNA: PUNTATA SPECIALE PER IL MOON DAY

Per celebrare nel migliore dei modi il “Moon Day” in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna, Techetechetè trasmetterà una puntata dedicata alla luna, oggetto di tantissime canzoni diventate, nel corso degli anni, anche dei veri tormentoni. Si partirà con Edoardo Bennato che ha onorato il Moon Day con “La luna”, canzone scritta per i vent’anni dallo sbarco nel 1989 dove racconta esattamente le varie fasi e la grandissima importanza mondiale di questo avvenimento. La puntata, poi, proseguirà con varie gag con Raimondo Vianello nei panni di un astronauta e con i Bronkoviz che fanno la parodia del film ‘ ‘Apollo 11”. Infine, saranno riproposte le tante canzoni dedicate alla luna e diventate delle perle della musica.

