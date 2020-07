Techetecheté, da Fiorello a Ranieri/ Il web sbotta: “E gli sceneggiati?” (27 luglio)

“Dalla Casetta in Canadà a Volare passando per Malafemmena e Arrivederci Roma: le canzoni che non passano mai, cantate ieri e oggi in tv. Ecco un assaggio de “La famiglia canterina” di Emilio Levi”. Questo l’annuncio che la pagina Facebook di Techetecheté fa in merito al nuovo appuntamento che ci attende questa sera, a partire dalle 20.30, su Rai 1. La nuova puntata ci trasporterà, ancora una volta, nella grande musica italiana: da Rita Pavone e Teddy Reno insieme sul palco, al grande Luciano Pavarotti passando per Fiorello, sino ad arrivare a Massimo Ranieri (senza dimentica Ray Charles). Una finestra su alcuni duetti indimenticabili ma anche esibizioni che sono rimaste nella storia della TV italiana. Una puntata, dunque, interessante, anche se sul web si è scatenata un po’ di polemica.

Polemica sul web per la nuova puntata di Techetecheté

Alcuni spettatori si sono infatti detti delusi dopo aver scoperto il ‘programma della serata’ per la nuova puntata di Techetecheté. Tanti si aspettavano che andasse in onda uno sceneggiato, appuntamento che la Rai spesso propone al suo pubblico proprio di lunedì. “Ma gli Sceneggiati del Lunedì?????” si chiede una telespettatrice, e ancora “Cari Techetechete, se non mi fate gli Sceneggiati io NON vi seguo più! SAPEVATELO.” “Che noia, aspettavo gli sceneggiati…”, “Ma non doveva essere la serata degli sceneggiati?” si chiede un altro telespettatore, così come altri. Pare infatti che l’appuntamento con gli sceneggiati sia stato spostato, ecco perché questa sera andrà in onda una puntata diversa dal solito.





