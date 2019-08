Techetechetè/ Da Gianna Nannini ad Elisa e Laura Pausini, “Ah, l’amore” tema di oggi

Puntuali come sempre, arrivano su Twitter le anticipazioni della puntata di Techetechetè in onda nell’access prima time della rete ammiraglia di Casa Rai. “Ancora canzoni e ancora passione questa sera a #techetechete. Il juke-box “Ah, l’amore” di Emilio Levi vi aspetta alle 20:30 su #Rai1. Ecco alcune anticipazioni”, scrivono gli amici dello show sul loro account ufficiale. Chi saranno i protagonisti della serata? Spazio per Gianna Nannini, Laura Pausini, Gigliola Cinquetti, Adriano Celentano, Elisa e Alan Sorrenti. Il popolare programma che ormai da anni offre nuova vita all’immensa raccolta presente nelle Teche Rai, recupera sempre sketch inediti, canzoni ed esibizioni artistiche, riproponendoli all’interno di puntate costruite ad hoc con l’intento di coniugare la nostalgia alla voglia di raccontare, attraverso il varietà televisivo, più di 60 anni di storia e costumi dell’Italia. Il successo di pubblico inoltre, conferma la bontà del “confezionamento”, studiato a puntino per offrire al pubblico il miglior prodotto possibile.

Techetechetè, anticipazioni venerdì 23 agosto

Techetechetè, per questo motivo si porta a casa sempre risultati sorprendenti in termini di ascolti TV. “In un access prime time ancora dominato dall’approfondimento politico protagonista di ben tre programmi, su Rai1 Techetechetè con la puntata di Achille Corea dedicata a Isabella Biagini, Alighiero Noschese e Gigi Sabani, conquista 3.004.000 spettatori (16.8%), trasmissione più vista della giornata sia sulla Rai sia su Mediaset per numero di individui all’ascolto”, scrivono i colleghi di AffariItaliani. Ed intanto su Twitter, anche complimenti per colui che questa sera ha confezionato il nuovo appuntamento televisivo in onda su Rai1 in access prime time: “Emilio Levi, mio mito negli anni ’80. Lo ascoltavo tutti i giorni a Radiodue. Sempre bravissimo #techetechete”. Se amate la musica di ieri ed oggi di Gianna Nannini, Laura Pausini, Elisa, Gigliola Cinquetti, Adriano Celentano e Alan Sorrenti, vi consigliamo di sintonizzarvi anche stasera sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

