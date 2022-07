Techetechetè/ Diretta streaming e anticipazioni 1 luglio: Morandi, Bobby Solo, Battisti, De Andrè, Gaber e…

Techetechetè, anticipazioni puntata 1 luglio 2022

Imperdibile appuntamento quello di oggi, 1 luglio 2022, con Techetechetè su Rai 1. “Una puntata succulenta dove cibo e bevande diventano musica e sketch: “Mangiare, bere… cantare” di Claudia Di Giuseppe. Stasera #1luglio alle 20:30 su Rai1”, annunciano i canali social ufficiali dello show, regalando un trailer che ci anticipa i grandi nomi che si avvicenderanno nel corso del nuovo appuntamento. Su Rai1 ritroviamo alcuni grandissimi della musica italiana, con esibizioni famose o dimenticate. Ma chi sono questi artisti?

Nel corso della nuova puntata di Techetechetè su Rai 1 verranno mostrate le esibizioni di questi grandi artisti: “Fatti mandare dalla mamma” cantata da Gianni Morandi; un duetto con Bobby Solo su un brano di Elvis; “Acqua azzurra, acqua chiara” cantata da Lucio Battisti.

Techetechetè, esibizioni e diretta streaming

Ma non è tutto. Questa sera a Techetechetè su Rai1 verrà riproposta un’esibizione di Giuni Russo sulle note di “Limonata cha cha cha”; ritroveremo anche il grande Gigi Proietti e l’attrice Fioretta Mari. Ascolteremo inoltre la voce dell’indimenticato Fabrizio De Andrè e concluderemo con Giorgio Gaber e Enzo Iannacci sulle note di “Una fetta di limone”. La serata a tema ‘Mangiare, bere… cantare” continuerà con contenuti inediti, non mostrati nel trailer che è solo un piccolo assaggio della puntata. Ricordiamo che Techetechetè va in onda su Rai1 ma può essere seguito anche in streaming su RaiPlay a cui si può avere accesso dal pc, dallo smartphone o dal vostro tablet.

