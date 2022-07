Techetechetè/ Diretta video streaming e anticipazioni 3 luglio: con Walter Chiari e…

Techetechetè, anticipazioni puntata 3 luglio 2022

Un nuovo imperdibile appuntamento quello di oggi, domenica 3 luglio 2022 all’insegna di Techetechetè, la trasmissione in onda su Rai1 a partire dalle ore 20.30, subito dopo l’edizione del Tg1. Il tema della puntata è stato annunciato dai canali social della trasmissione che nelle ore precedenti hanno svelato: “La puntata di questa sera non ha prezzo: “Soldi soldi soldi” di Claudia Di Giuseppe”. Ma dunque, chi sarà protagonista? Dal breve filmato è possibile vedere Walter Chiari mentre introduce la cantante che trasformò in una hit degli anni Sessanta il brano “Soldi soldi soldi”, ovvero Betty Curtis.

Sarà proprio Walter Chiari ad introdurre la celebre cantante nel siparietto incentrato sulla canzone tratta da una scena del film del 1960 dal titolo “Un mandarino per Teo” per la regia di Mario Mattoli e che vedeva nel cast proprio Walter Chiari e l’indimenticabile Sandra Mondaini. Nella pellicola il noto attore e conduttore tv si esibiva sulle note del brano poi cantato anni dopo da diversi interpreti, a partire da Betty Curtis.

Techetechetè, esibizioni e diretta video streaming

Dopo la puntata di ieri dedicata ad Antonello Falqui, stasera Techetechetè si baserà su un tema a molti caro: “Soldi, soldi, soldi”. Quali altre esibizioni saranno al centro dell’imperdibile puntata odierna che farà da apripista alla nuova puntata in replica della fiction Mina Settembre? La serata a tema ci terrà compagnia con una carrellata di spezzoni inediti e con protagonisti molti volti noti del passato. Ricordiamo ad esempio che il medesimo brano di Betty Curtis negli anni fu anche ripreso da Mina in una puntata di Gran Varietà, lo show del 1974 nel quale proprio Chiari introduceva la celebre cantante con l’accompagnamento di Marcello De Martino. In quella occasione, a proposito di soldi, Mina si esibì su una fantasia musicale a tema, a partire da “Soldi soldi soldi”, passando per “1000 lire al mese”, e poi “Se io fossi milionario”, “5000 lire per un sorriso”, “Pennies from heaven” e “Canzone da due soldi”.

Ricordiamo che come sempre Techetechetè andrà in onda su Rai1 ma potrà essere seguito anche in live streaming: in che modo? Naturalmente attraverso le piattaforme RaiPlay a cui si può avere accesso dal pc (via web), ma anche smartphone e tablet in mobilità via app ufficiale o ancora attraverso l’app per smart tv, chiaramente in modo del tutto gratuito.

La puntata di questa sera non ha prezzo: “Soldi soldi soldi” di Claudia Di Giuseppe #techetechete

📺 #3luglio 20:30 su Rai1 e in streaming su RaiPlay pic.twitter.com/oDg8T4pwQ5 — Techetechete’ (@_Techetechete) July 3, 2022













