TECHETECHETÈ/ Drupi, Nada e Pino Daniele con “Jukebox amore e nostalgia”

A Techetechetè spazio a una puntata musicale tutta dedicata ai sentimenti. Questa sera, a partire dalle 20.30, il pubblico di Rai 1 potrà assistere a un montaggio completamente dedicato alle più belle canzoni d’amore della musica italiana. Questo il breve messaggio di anticipazioni con il quale la fan page ufficiale ha dato appuntamento ai telespettatori: “Oggi si canta l’amore ma con un po’ di nostalgia – si legge su Twitter – #techetechete stasera, venerdì #2agosto, va in onda con “Jukebox Amore e Nostalgia” di Simone Di Carlo Dalle 20:30 sempre su #Rai1”. E, a quanto pare, i brani con i quali la puntata celebrerà l’amore in tutte le sue forme saranno diversi. Ci sarà spazio per l’immancabile Zucchero, protagonista con alcuni dei suoi successi più celebri, soprattutto fra quelli proposti negli anni ’80. In quel periodo, il cantante ha infatti collezionato numerosi consensi con l’album del debutto “Un po’ di Zucchero”, contenente le tracce “Una notte che vola via” e “Perché sei bella”.

L’AMORE SECONDO STEVIE WONDER

Tra i filmati in bianco e nero riproposti da Techetechetè, ci sarà anche una delle esibizioni storiche di Stevie Wonder. Secondo quanto confermano le anticipazioni, potremmo vedere il celebre cantante statunitense sulle note di una delle canzoni d’amore più belle di sempre, “Isn’t she lovely”, oppure il successo del 1984 famoso in tutto il mondo “I just called to say i love you”. Tra i brani che caratterizzano la straordinaria carriera da Stevie Wonder e che questa sera potrebbero essere ripercorsi dai filmati in bianco e nero delle Teche Rai, potrebbero esserci inoltre “Part Time lover” del 1985″ e “Love light in flight”. Ma quali saranno gli altri artisti che questa sera faranno vibrare il jukebox delle teche Rai? Le anticipazioni confermano che il pubblico potrà rivedere sul piccolo schermo l’amatissimo Drupi, che nel 1984 ha celebrato l’amore con una canzone che ha avuto un successo straordinario: “Piccola e Fragile”.

DA DRUPI A NADA, PASSANDO PER…

Cosa altro ci riserverà la puntata di Techetechetè prevista per questa sera? Sempre restando sulla discografia di Drupi, il juke boxe tutto dedicato alle canzoni d’amore potrebbe risuonare sulle note di “due”; ma i filmati delle teche Rai mostreranno ai telespettatori anche alcune esibizioni dell’amatissima Nada, che potrebbe tornare in scena con uno dei suoi successi più amati tra “Amore disperato”, “Ma che freddo fa”, “Ti stringerò” o “Dimmi che mi ami che mi ami che tu ami che tu ami solo me”. E tra i protagonisti più celebri della musica italiana, potrebbe trovare spazio anche l’amatissimo Pino Daniele, che in passato ha cantato l’amore nei brani “Quando”, “Io per lei” e Che male c’è”. Il nuovo episodio con i filmati in bianco e nero delle teche Rai vi dà appuntamento a questa sera, dopo il Tg 1, come sempre nella fascia pre-serale della rete ammiraglia.



