Techetecheté/ “Due come noi”: Raffaella Carrà e Fiorello, Fabrizio Frizzi e la Brilli

Anche questa sera Techetecheté continua a sua “operazione nostalgia” immergendoci nelle bellissime immagini appartenenti al passato di grandi duetti musicali. “I duetti che hanno segnato la storia della TV e delle musica Italiana… “Due come noi” di @achillecorea vi aspetta questa sera, #5settembre, alle 20:30 su #Rai1 #techetechete” è il tweet odierno che ci svela la tematica del nuovo appuntamento su Rai1. Sono tanti i duetti che hanno fatto la storia della musica e della televisione italiana, ma Techetecheté questa sera riporterà alla mente alcuni dei più iconici, divertenti e anche emozionanti di sempre. Come sempre, al tweet è accompagnata una piccola immagine che ci mostra i protagonisti dei quali si parlerà nel corso della puntata.

Techetecheté: da Mina e Celentano a Sordi e Parisi, duetti indimenticabili

Techetecheté questa sera ci riporterà alla mente duetti come quello di Raffaella Carrà e Fiorello al Festival di Sanremo 2001. In quell’occasione, Fiorello fu ospite dell’allora conduttrice della kermesse e il loro fu un duetto televisivo esilarante e molto divertente. Lo rivivremo dunque questa sera ma le emozioni continueranno con il bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi. La Rai ripropone un momento musicale che ha visto l’amato conduttore scomparso assieme all’attrice Nancy Brilli. Ancora, nella nuova puntata di Techetecheté, ritroveremo le immagini del duetto che ha visto protagonisti Alberto Sordi e la bellissima Heather Parisi. Non può di certo mancare una coppia che ha fatto la storia della musica italiana: Adriano Celentano e Mina. Ma ci saranno anche Rita Pavone, Massimo Ranieri e molti altri in una puntata davvero imperdibile.

I duetti che hanno segnato la storia della TV e delle musica Italiana… 🎤🎶 “Due come noi” di @achillecorea vi aspetta questa sera, #5settembre, alle 20:30 su #Rai1 #techetechete pic.twitter.com/gNiM9vZTuE — Techetechete’ (@_Techetechete) September 5, 2019





