Techetechetè/ Gino Bramieri e Aldo Fabrizi protagonisti: ode alla pasta e al ragù

Techetechetè questa sera conquisterà il suo pubblico affezionato con una puntata tutta dedicata al cibo. Per l’occasione, tutti gli sketch, le canzoni, i filmati e i programmi proposti nel menù, comporranno uno spettacolare viaggio in bianco e nero, che soddisferà anche i palati più esigenti. Ecco il breve messaggio con il quale la fan page ufficiale di Facebook ha annunciato l’imperdibile appuntamento in onda questa sera. “Una puntata tutta dedicata al cibo – si legge sui social – con canzoni, sketch e momenti televisivi memorabili. Ecco una piccola anticipazione”. Nel filmato che mostra una breve anteprima di ciò che attende questa sera il pubblico di Rai 1, ritroviamo due dei personaggi più amati della storia dello spettacolo italiano: stiamo parlando di Gino Bramieri e Aldo Fabrizi, insieme in uno sketch del 1987.

GINO BRAMIERI E ALDO FABRIZI, LO SKETCH

I preziosi filmati in bianco e nero di Techetechetè questa sera faranno rivivere un varietà che negli anni ’80, precisamente dal 1982 al 1988, ha conquistato milioni di italiani, G.B Show. Il format è stato condotto per tutte le stagioni da Gino Bramieri, che di volta in volta ha potuto contare su soubrette e showgirl amatissime del piccolo schermo, come Antonella Steni, Isa di Marzo e alida Chelli, ma anche su vallette straniere. Il programma, lo ricordiamo, nasceva come contenitore di barzellette, cabaret e monologhi, campi in cui l’indimenticabile Gino Bramieri era il numero uno. Il filmato riproposto dai ricordi in bianco e nero delle teche Rai sarà in particolare quello del 1987 con Aldo Fabrizi, impegnato nella sua indimenticabile ode alla pasta con un medley dei principali successi italiani rivisitati. Nel suo omaggio, però, ci sarà spazio anche per il ragù, perfetto abbinamento culinario per un primo piatto da sogno.

SORA LELLA, A TAVOLA ALLE 7 E…

Quali saranno gli altri filmati che questa sera a Techetechetè parleranno del cibo? Probabilmente, oltre alle canzoni a tema, avremo la possibilità di rivedere alcuni spezzoni dei principali programmi di cucina del passato, come già accaduto in una puntata andata in onda lo scorso anno. In quell’occasione, i filmati delle teche Rai hanno riproposto al pubblico della rete ammiraglia alcune ricette tratte dal fortunato show A tavola alle 7, un format tutto dedicato alla cucina condotto, nelle prime due stagioni, da Umberto Orsini e Delia Scala. Sempre nello stesso format, potremmo ritrovare ancora una volta uno sketch realizzato da Aldo Fabrizi, che nel 1977 ha mostrato al pubblico la sua valigia da viaggio per preparare un pasto perfetto anche in hotel. E tra le scene più importanti potrebbe trovare spazio anche Lella Fabrizi detta Sora Lella, alle prese in cucina con uno dei suoi cavalli di battaglia.



